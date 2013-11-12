打造凯迪拉克全球高端品牌形象或需10年--新市场总监

路透底特律11月8日（记者 Ben Klayman） - 通用汽车(GM.N)新任凯迪拉克市场总监UweEllinghaus认为，可能需要10年时间将凯迪拉克打造成全球高端品牌。

Ellinghaus曾在宝马汽车(BMWG.DE)的营销部门担任过高管，他将于明年1月1日履新。

现年44岁的Ellinghaus周五接受采访时说：“我现在真的有机会为凯迪拉克打造出全新的形象，使它成为真正的全球顶级品牌，与其它高端品牌平起平坐。”

Ellinghaus此前曾任精品钢笔、手表、珠宝和皮具生产商万宝龙（MontblancInternational）的市场营销高管。他表示，凯迪拉克拥有良好的历史记录，并有极好的新型车，包括CTS和ATS轿车，但缺乏将所有这一切整合在一起的总体理念。

“大家知道凯迪拉克，喜欢凯迪拉克，但并不十分熟悉凯迪拉克这个品牌。这是沟通……可以轻松克服的事情。需要的只是时间。”

Ellinghaus表示，将凯迪拉克打造成全球高端品牌是“中长期战略”，在美国需要一两年时间，中国需要五年，在该品牌不太知名的市场上可能最多需要10年。

“并不太晚。凯迪拉克有名气和声望，具备进一步打出情感牌的前提条件。”

短期内，他的重点将放在全球最大的两个汽车市场：中国和美国。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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