蔡洪平：投行大佬华丽转身 成就中国企业的德国科技梦

路透法兰克福/伦敦1月15日 - 蔡洪平，一位以参与部分中国最大企业上市而为人知的前投资银行人士，正在将他的目光转向德国。他在帮助中资公司收购德国一些最令人觊觎的高科技制造企业。

本周以国企中国化工集团公司为首的中国投资团队同意斥资约10亿美元收购德国克劳斯玛菲集团(KraussMaffei)，这是中国投资者迄今对德国企业最大一宗收购。在这次收购的背后，就有蔡洪平的身影。他曾作为交易撮合者就职于瑞银UBSG.VX和德意志银行(DBKGn.DE)。

这次的收购团队中，就有他成立的投资公司--汉德资本(AGIC Capital)，这是中国国企和私募股权公司罕见的一次联手。

蔡洪平离开投行后在去年成立了汉德资本，这是该公司的第一笔投资。汉德资本资金规模10亿美元，将在未来数月完成募集，将侧重中国企业在德国的并购。

据了解他想法的人士透露，他主要关注“创新性工业技术”的并购，涉及加工技术、机器人、自动化、传感器和环保技术领域，但没有给出具体公司的名称。

他们说，蔡洪平的理念是，通过收购代表全球先进工业制造技术的德国公司，中资公司可以获得急需的技术，而欧洲公司可以获得中国的发展机会。

蔡洪平是中国人脉资源最强的投行名人之一，个人薪酬连续多年在亚洲投行高层中名列前茅。他本人告诉路透，中德两国可以实现互补。

“中国和德国具有独特天然的合作机会和协同效应，我们正是基于此设立了上述业务模式，”蔡洪平表示。现年61岁的他，热衷于拳击运动以及古典音乐。

蔡洪平早年在上海完成学业后，曾在上海市政府及上海石化工作。2000年代加入瑞银中国，帮助中国石油和复星国际等企业赴香港上市，由此声名鹊起。这些交易为他在业内赢得“中国民营海外上市之父”美誉。

**“引荐人”**

他在2010年离开瑞银，投身德意志银行，但他经手的成功案子，在规模方面未能复制在瑞银的成就，目前更转向私募股权，他在克劳斯玛菲收购案的关键作用便是例证。

“真正鼓舞蔡洪平的是，他看到了将德国技术引入中国的能力。德国企业在中国的业务屡屡碰壁，而蔡洪平可以凭借其广泛人脉及对中国文化的了解，为它们做引荐人，”一位接近交易的消息人士告诉路透。

过去几年间，中资企业稳步推进在欧洲的并购活动，但国有企业往往因繁复的政府官僚制度而步履缓慢，在海外交易方面落后于行动更为灵活的私营企业。

银行业消息人士称，以油气行业为例，国有企业实施的资产收购有时会耗费一到两年。

但据数位熟悉情况的消息人士称，中国化工集团公司与克劳斯玛菲的收购案却仅用了“几周”时间。

在该交易中，以中国化工牵头、包括国新国际投资有限公司和私募股权企业汉德资本的财团，从加拿大OnexOCX.TO手中买下这家德国公司。中化将获得克劳斯玛菲三分之二股权，其它财团成员得到剩余股份。

消息人士称，蔡洪平在促成各方联络及很快就谈判达成交易上发挥了积极的作用。据称，他与中化旗下全资子公司--中国化工装备有限公司总经理蔡挺合作密切。

消息人士称，为了达成联姻，克劳斯玛菲的高层管理人员被邀至中国，引见给当地政府官员和潜在客户，以展现该笔交易可带来的商业机遇。

“他(蔡洪平)在撮合高科技(企业)和中国潜在市场方面非常有才华，”一位消息人士指出，“他总是有层出不穷的想法。”（完）