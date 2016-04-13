中国彩虹股份提高定增融资额上限至230亿元 拟投8.6代液晶项目

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月13日 - 中国彩虹显示器件股份有限公司(600707.SS)周二晚间公告称，调整去年10月公布的定向增发方案，拟将此次增发筹资的上限由70亿元人民币提高至230亿元，募资增加部分将投向建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目。
公告还显示，本次定增完成后，第一大股东将发生变更。新方案中，咸阳金控将认购60-75亿元，预计定增实施后将持有上市公司26.82%的股份，将取代中电彩虹成为上市公司第一大股东；而中电彩虹的承诺认购额亦由原先的21亿元提高至35-45亿元。另外，新方案中加入了咸阳城投和咸阳电子两家认购者，拟分别认购20-25亿元和10亿元。
咸阳金控和咸阳城投的股东中除陕西省国资委外，还出现国开行旗下的国开发展基金。其中咸阳金控3月获得国开发展基金20.8亿元的注资，后者成为咸阳金控新的控股股东。
新方案中，增发底价由原来的10.42元/股下调为6.74元/股，拟发行股份数量由不超过6.8亿股提高至不超过35亿股。
值得关注的是，本次募集资金投向除了建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目外，还增添一个新项目，即以140亿元增资咸阳彩虹光电科技有限公司，用于8.6代TFT-LCD项目。该项目总投资280亿元，产能为月产12万张8.6代玻璃基板（2.25米*2.6米），是现今全球最先进的平板显示器件制造项目之一。
彩虹光电目前注册资本3,000万元，咸阳金控和中电彩虹分别持有咸阳光电71.43%股权和28.57%股权。
彩虹股份3月中旬开始停牌，筹划修改定增方案，停牌前该股收在8.08元。公司周三起将复牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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