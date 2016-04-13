中国彩虹股份提高定增融资额上限至230亿元 拟投8.6代液晶项目

路透上海4月13日 - 中国彩虹显示器件股份有限公司(600707.SS)周二晚间公告称，调整去年10月公布的定向增发方案，拟将此次增发筹资的上限由70亿元人民币提高至230亿元，募资增加部分将投向建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目。

公告还显示，本次定增完成后，第一大股东将发生变更。新方案中，咸阳金控将认购60-75亿元，预计定增实施后将持有上市公司26.82%的股份，将取代中电彩虹成为上市公司第一大股东；而中电彩虹的承诺认购额亦由原先的21亿元提高至35-45亿元。另外，新方案中加入了咸阳城投和咸阳电子两家认购者，拟分别认购20-25亿元和10亿元。

咸阳金控和咸阳城投的股东中除陕西省国资委外，还出现国开行旗下的国开发展基金。其中咸阳金控3月获得国开发展基金20.8亿元的注资，后者成为咸阳金控新的控股股东。

新方案中，增发底价由原来的10.42元/股下调为6.74元/股，拟发行股份数量由不超过6.8亿股提高至不超过35亿股。

值得关注的是，本次募集资金投向除了建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目外，还增添一个新项目，即以140亿元增资咸阳彩虹光电科技有限公司，用于8.6代TFT-LCD项目。该项目总投资280亿元，产能为月产12万张8.6代玻璃基板（2.25米*2.6米），是现今全球最先进的平板显示器件制造项目之一。

彩虹光电目前注册资本3,000万元，咸阳金控和中电彩虹分别持有咸阳光电71.43%股权和28.57%股权。

彩虹股份3月中旬开始停牌，筹划修改定增方案，停牌前该股收在8.08元。公司周三起将复牌。（完）