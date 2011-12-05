美总统候选人凯恩不堪性丑闻侵扰 宣布退选

美国前餐饮业大亨凯恩周六宣布退出总统竞选，近期其饱受性骚扰和婚外情丑闻困扰。共和党党内初选将於下月开始。凯恩对支持者称，''不实的''性丑闻指控迫使他推选。他的妻子周六与他共同出场，全程面带微笑。凯恩坚称有关他性骚扰和婚外情的指控都是虚假的。路透