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时事要闻 | 2016年 1月 7日 星期四 18:34 BJT

枪手在开罗一酒店向游客大巴开枪 无人伤亡--消息

路透开罗1月7日 - 多位安全消息人士称，摩托车上的枪手周四在开罗向登上一辆大巴的游客开枪，没有人员伤亡。

枪击案发生在一条通往金字塔道路旁的酒店。消息人士称，一名枪手当场被逮捕，安全部队在开罗另外一处包围了另外一名枪手。

消息人士表示，游客中有两名以色列人。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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