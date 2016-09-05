财新8月中国服务业PMI小升但仍处低位 经营活动增速依然偏弱

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月5日 - 就业趋于平稳、预期指数上升，带动财新8月中国服务业PMI小幅回升，但和历史平均水准相比，服务业经济活动增速仍然偏弱。这和持续低迷的制造业PMI一道，表明中国经济下行压力仍然存在，政策支持仍需持续。
财新/Markit周一联合公布，中国8月服务业采购经理人指数(PMI)较前月上升0.4个点至52.1；当月综合PMI受制造业拖累微幅回落至51.8，上月为51.9。
“（8月数据小涨）显示服务业活动增速轻微回升，但相比2005年底本项调查开始以来的平均值，本月增速仍然偏低，整体仅算小幅...，”Markit提供的新闻稿称，“约一成受访企业表示经营活动有增长，部分原因与新项目和销售改善有关。”
新闻稿指出，8月经营活动增速相对偏弱，背景原因是新业务仅有温和扩张，而且8月新订单指数较7月微幅下降，创下三个月最低水准；一些受访企业表示市况改善，促进了销售增长，另外还有一些企业表示客户需求仍相对疲弱。
“总体来看，8月经济仍呈在（50上方的）扩张区域，增速与7月接近，但是制造业和服务业PMI指数再次出现背离，”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称，“中国经济下行压力仍然存在，政策支持仍需持续。”
新闻稿显示，8月就业指数环比上升0.7个百分点至50.0，约94%的受访企业称月内用工数量没有变化，部分企业因为新项目而增加用工，另外一些企业则因为员工离职而导致用工数量下降。
对于未来12个月的经营前景，服务业者继续表示乐观，而且经营预期指数升至六个月来最高，但仍然低于长期均值。市况预期好转和新业务开发是月内支撑业界乐观预期的主要因素。
价格方面，投入价格指数降至19个月最低，但仍处于临界值之上。成本增加的原因与与投入品价格上涨有关，不过部分受访企业表示柴油等商品的价格下降，导致投入成本升幅放缓。
收费价格指数虽仍处扩张区间，但已是五个月来最低。部分受访企业因客户需求转强而加价，但本月加价幅度略降至轻微水平，在当前五个月内为最低。
稍早公布的中国8月官方制造业PMI重回扩张区间，并创下近两年新高；服务业增速虽回落但仍保持扩张，显示中国经济经历短暂停歇后再拾动能，短期持稳的可能性较大。不过同时公布的财新制造业PMI回落至临界点，其背离走势令担忧仍存。
中国国家发改委主任徐绍史日前表示，中国经济稳定运行的基础还不牢固，下行压力依然较大；投资、外贸等预期指标完成难度很大，需要付出艰苦努力。他并称，下半年，稳定宏观经济政策取向注重相机灵活调控，加力增效实施积极的财政政策，灵活适度实施稳健的货币政策。（完）
(发稿 李子木；审校 宿泱韫/乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。