财新8月中国服务业PMI小升但仍处低位 经营活动增速依然偏弱

路透北京9月5日 - 就业趋于平稳、预期指数上升，带动财新8月中国服务业PMI小幅回升，但和历史平均水准相比，服务业经济活动增速仍然偏弱。这和持续低迷的制造业PMI一道，表明中国经济下行压力仍然存在，政策支持仍需持续。

财新/Markit周一联合公布，中国8月服务业采购经理人指数(PMI)较前月上升0.4个点至52.1；当月综合PMI受制造业拖累微幅回落至51.8，上月为51.9。

“（8月数据小涨）显示服务业活动增速轻微回升，但相比2005年底本项调查开始以来的平均值，本月增速仍然偏低，整体仅算小幅...，”Markit提供的新闻稿称，“约一成受访企业表示经营活动有增长，部分原因与新项目和销售改善有关。”

新闻稿指出，8月经营活动增速相对偏弱，背景原因是新业务仅有温和扩张，而且8月新订单指数较7月微幅下降，创下三个月最低水准；一些受访企业表示市况改善，促进了销售增长，另外还有一些企业表示客户需求仍相对疲弱。

“总体来看，8月经济仍呈在（50上方的）扩张区域，增速与7月接近，但是制造业和服务业PMI指数再次出现背离，”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称，“中国经济下行压力仍然存在，政策支持仍需持续。”

新闻稿显示，8月就业指数环比上升0.7个百分点至50.0，约94%的受访企业称月内用工数量没有变化，部分企业因为新项目而增加用工，另外一些企业则因为员工离职而导致用工数量下降。

对于未来12个月的经营前景，服务业者继续表示乐观，而且经营预期指数升至六个月来最高，但仍然低于长期均值。市况预期好转和新业务开发是月内支撑业界乐观预期的主要因素。

价格方面，投入价格指数降至19个月最低，但仍处于临界值之上。成本增加的原因与与投入品价格上涨有关，不过部分受访企业表示柴油等商品的价格下降，导致投入成本升幅放缓。

收费价格指数虽仍处扩张区间，但已是五个月来最低。部分受访企业因客户需求转强而加价，但本月加价幅度略降至轻微水平，在当前五个月内为最低。

稍早公布的中国8月官方制造业PMI重回扩张区间，并创下近两年新高；服务业增速虽回落但仍保持扩张，显示中国经济经历短暂停歇后再拾动能，短期持稳的可能性较大。不过同时公布的财新制造业PMI回落至临界点，其背离走势令担忧仍存。

中国国家发改委主任徐绍史日前表示，中国经济稳定运行的基础还不牢固，下行压力依然较大；投资、外贸等预期指标完成难度很大，需要付出艰苦努力。他并称，下半年，稳定宏观经济政策取向注重相机灵活调控，加力增效实施积极的财政政策，灵活适度实施稳健的货币政策。（完）