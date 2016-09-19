渤钢1900亿元债务处置方案出炉 600亿“债转债”--财新

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
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路透北京9月19日 - 中国渤钢集团1,900亿元人民币债务处置方案出炉。据国内媒体--财新网周一报导，目前的方案是由渤钢集团中三家企业的优质资产组建新的公司，承接原有债务中的500亿元，800亿元留存原公司及核销，600亿元“债转债”；债权行人士认为银行损失太大，可能不会同意该方案。
报导援引多位债权行人士称，9月11日下午，天津市金融局召开渤钢集团的债务整体处置通气会，由金融局副局长孙静云主持召开会议，向各金融机构通报渤钢系债务整体处置的最新思路，并征求各金融机构意见。
为冲击世界500强，渤钢集团于2010年7月由天津钢管集团、天津钢铁集团（下称天钢）、天津天铁冶金集团（下称天铁）和天津冶金集团（下称天冶）合并而成，实际控制人为天津市国资委。
2016年初，渤钢集团爆发1,920亿元债务风险，105家金融机构深陷其中。4月21日，经营状况最好的天津钢管集团，在行政管理和股权关系上从渤钢集团中完全脱离出来。6月，渤钢集团又全部拆分，集团本部债务负担减少，金融机构对渤钢集团采取展期减息等帮扶措施。
因此，债务负担最重的是天钢、天铁和天冶三家。天津市金融局通报，这三家集团公司申报债务为1,900亿元，其中金融机构债务1,500亿元，经营性债务400亿元，不过尚未经债委会审计。
对于这1,900亿元，天津市给出的处置方案是，企业承接500亿元，发债600亿元，留存及核销800亿元。
具体而言，这三家企业优质资产组建新的公司，承接原有债务中的500亿元，这包括300亿元的金融机构债务和200亿元的经营性债务；800亿元债务将采取留存原有公司和金融机构核销两种方式予以解决。天津市金融局表示，“争取核销部分最小化”。
剩下的600亿元，则将进行“债转债”。据财新记者了解，天津市想成立国资运营公司，以其为主体发行债券，通过发债解决600亿元金融机构债务。为保证该债券信用，由天津市财政出资100亿元注资该公司，债券收益年息预计在3%-3.5%。
“不管是债转股，还是债转债，这都是文字游戏，银行至少损失600亿元。”对于此方案，一位债权行总行人士对财新记者表示，银行损失太大，可能不会同意该方案。
一位接近天津国资人士对财新记者表示，更大的风险是近期天津市的人事动荡。9月10日22时30分，中央纪委官网发布消息称，天津市委代理书记、市长黄兴国涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。在落马前一天，黄兴国还在参加公开活动。
“最担心的事情，就是原来由黄兴国主导的渤钢债务重组方案，现在可能会因为他的原因，得推翻原来的计划。”他说。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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