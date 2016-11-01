10月财新中国制造业PMI升至逾两年高位 经济暂时企稳

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月1日 - 新订单改善、产出指数创下五年半高位，带动中国10月财新制造业PMI攀升至逾两年高点，显示经济暂时企稳。但出口订单增速放缓、就业仍不乐观，预示着复苏前景仍不确定。
财新/Markit周二联合公布，中国10月制造业采购经理人指数(PMI)涨至51.2，创2014年7月以来最高水准，且该指数已经连续四个月在50上方运行。上月为50.1。
Markit提供的新闻稿并显示，10月新订单指数升至52.6，为2014年7月以来最高水平，受访厂商反映市况向好，客户消费欲望转强；而市场需求转强，带动产出稳健加速增长，当月产出指数创2011年3月以来最高水准，
“10月新订单和产出指数远高于9月水平，投入和产出价格指数涨幅更大，暗示通胀压力回归。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，“中国经济目前暂时企稳，主要得益于稳增长政策的实施。”
他认为，必须要维持政策支持力度，否则投资增速将放缓，进而导致工业产出下降。
Markit提供的新闻稿并显示，10月制造业就业指数虽然创下2015年5月以来最高水准，但依然是连续三年处在50下方的萎缩区域。减少用工的受访厂商表示，压缩用工的动机为削减成本、提高效率。
同时，当月新业务的增长，主要是由于内需转强。月内新接出口订单指数轻微下降，再度落至荣枯线之下，受访厂商表示，当月海外客户的需求相对疲弱。
价格方面，10月投入和产出价格指数均大幅上涨，前者升至2011年9月以来最高水平，显示制造商的成本负担进一步上升。部分受访厂商反映钢铁、铜、煤炭等原料价格上扬，导致投入成本上升。
而为了转移生产成本上升的压力，制造商普遍上调产品出厂价格，加价幅度也与成本涨幅一样显着，达到2011年2月以来的最高纪录。
中国9月CPI同比涨幅回升且高于预期，PPI同比则终结连续54个月下降态势，四年半来首度转正。双升的CPI和PPI毫无疑问将有助于缓解市场对中国经济陷入通缩的疑虑。
中共中央政治局此前召开会议指出，中国要继续坚持适度扩大总需求，以推进供给侧结构型改革为主线，有效实施积极财政政策和稳健货币政策，将坚持稳健的货币政策，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险。
中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）
(发稿 李子木；审校 乔艳红)
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