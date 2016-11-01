10月财新中国制造业PMI升至逾两年高位 经济暂时企稳

路透北京11月1日 - 新订单改善、产出指数创下五年半高位，带动中国10月财新制造业PMI攀升至逾两年高点，显示经济暂时企稳。但出口订单增速放缓、就业仍不乐观，预示着复苏前景仍不确定。

财新/Markit周二联合公布，中国10月制造业采购经理人指数(PMI)涨至51.2，创2014年7月以来最高水准，且该指数已经连续四个月在50上方运行。上月为50.1。

Markit提供的新闻稿并显示，10月新订单指数升至52.6，为2014年7月以来最高水平，受访厂商反映市况向好，客户消费欲望转强；而市场需求转强，带动产出稳健加速增长，当月产出指数创2011年3月以来最高水准，

“10月新订单和产出指数远高于9月水平，投入和产出价格指数涨幅更大，暗示通胀压力回归。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，“中国经济目前暂时企稳，主要得益于稳增长政策的实施。”

他认为，必须要维持政策支持力度，否则投资增速将放缓，进而导致工业产出下降。

Markit提供的新闻稿并显示，10月制造业就业指数虽然创下2015年5月以来最高水准，但依然是连续三年处在50下方的萎缩区域。减少用工的受访厂商表示，压缩用工的动机为削减成本、提高效率。

同时，当月新业务的增长，主要是由于内需转强。月内新接出口订单指数轻微下降，再度落至荣枯线之下，受访厂商表示，当月海外客户的需求相对疲弱。

价格方面，10月投入和产出价格指数均大幅上涨，前者升至2011年9月以来最高水平，显示制造商的成本负担进一步上升。部分受访厂商反映钢铁、铜、煤炭等原料价格上扬，导致投入成本上升。

而为了转移生产成本上升的压力，制造商普遍上调产品出厂价格，加价幅度也与成本涨幅一样显着，达到2011年2月以来的最高纪录。

中国9月CPI同比涨幅回升且高于预期，PPI同比则终结连续54个月下降态势，四年半来首度转正。双升的CPI和PPI毫无疑问将有助于缓解市场对中国经济陷入通缩的疑虑。

中共中央政治局此前召开会议指出，中国要继续坚持适度扩大总需求，以推进供给侧结构型改革为主线，有效实施积极财政政策和稳健货币政策，将坚持稳健的货币政策，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险。

中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）