财新中国2月服务业PMI降至四个月低点但保持扩张 经济持续复苏

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透北京3月3日 - 中国服务业扩张步伐略微放缓，2月财新服务业PMI降至四个月低位，不过新业务仍保持稳健增长。综合制造业和服务业看，中国经济持续复苏，一季度有望保持增长势头。
财新/Markit周五联合公布，中国2月服务业采购经理人指数(PMI)较前月下降0.5点至52.6；当月综合PMI则在制造业强劲带动下，自上月的52.2升至52.6，但仍低于去年四季度的平均水平。
“中国经济2月持续复苏，制造业加速增长，但服务业扩张有所放缓...中国经济今年一季度有望保持增长动能，但二季度可能出现放慢迹象。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。
他指出，制造业和服务业价格上涨势头持续减弱，意味着通胀压力可能已开始缓解。
Markit提供的资料显示，2月服务业新业务指数保持在2015年7月以来的次高点，与上月持平，主要与客户需求改善、新市场拓展有关。
投入价格指数和收费价格指数均比上月下降0.9个百分点，其中投入价格指数为近三个月最低。受访企业反映，成本上扬普遍与用工成本和采购成本上升有关，而新业务竞争加剧，限制了整体定价力。
新闻稿称，因最新业务量增加而用工不足，对产能造成压力，未完成业务指数比上月下降0.2个百分点。
虽然中国服务业界对经营活动的增长保持乐观，近21%受访企业预期未来一年经营活动会扩张，但经营预期指数比上月下降1个百分点。就业指数亦比上月轻微放缓0.2个百分点，继续在荣枯线以上。
此前公布的数据显示，受国内外需求改善带动，中国2月官方和财新制造业PMI均强劲回升，即便剔除春节干扰综合前两月看，制造业仍处于较高景气区间，印证中国经济企稳向好，一季度可能加速增长。
受春节和低基数等因素影响，中国1月CPI和PPI涨幅双双超预期，并分别创下逾两年半和近五年半高位。但分析人士指出，随着季节效应消退，CPI可能见顶回落，而PPI环比涨幅也已显疲态，二季度后料跟随基数抬高而放慢上涨脚步。（完）
(发稿 陈君；审校 宿泱韫/乔艳红)
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。