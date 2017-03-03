财新中国2月服务业PMI降至四个月低点但保持扩张 经济持续复苏

路透北京3月3日 - 中国服务业扩张步伐略微放缓，2月财新服务业PMI降至四个月低位，不过新业务仍保持稳健增长。综合制造业和服务业看，中国经济持续复苏，一季度有望保持增长势头。

财新/Markit周五联合公布，中国2月服务业采购经理人指数(PMI)较前月下降0.5点至52.6；当月综合PMI则在制造业强劲带动下，自上月的52.2升至52.6，但仍低于去年四季度的平均水平。

“中国经济2月持续复苏，制造业加速增长，但服务业扩张有所放缓...中国经济今年一季度有望保持增长动能，但二季度可能出现放慢迹象。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。

他指出，制造业和服务业价格上涨势头持续减弱，意味着通胀压力可能已开始缓解。

Markit提供的资料显示，2月服务业新业务指数保持在2015年7月以来的次高点，与上月持平，主要与客户需求改善、新市场拓展有关。

投入价格指数和收费价格指数均比上月下降0.9个百分点，其中投入价格指数为近三个月最低。受访企业反映，成本上扬普遍与用工成本和采购成本上升有关，而新业务竞争加剧，限制了整体定价力。

新闻稿称，因最新业务量增加而用工不足，对产能造成压力，未完成业务指数比上月下降0.2个百分点。

虽然中国服务业界对经营活动的增长保持乐观，近21%受访企业预期未来一年经营活动会扩张，但经营预期指数比上月下降1个百分点。就业指数亦比上月轻微放缓0.2个百分点，继续在荣枯线以上。

此前公布的数据显示，受国内外需求改善带动，中国2月官方和财新制造业PMI均强劲回升，即便剔除春节干扰综合前两月看，制造业仍处于较高景气区间，印证中国经济企稳向好，一季度可能加速增长。

受春节和低基数等因素影响，中国1月CPI和PPI涨幅双双超预期，并分别创下逾两年半和近五年半高位。但分析人士指出，随着季节效应消退，CPI可能见顶回落，而PPI环比涨幅也已显疲态，二季度后料跟随基数抬高而放慢上涨脚步。（完）