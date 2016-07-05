财新中国6月服务业PMI升至近一年高点 经济转型效果显现

路透北京7月5日 - 财新6月中国服务业PMI升至近一年高位，各指数全面回暖，不过制造业仍拖累综合PMI指数继续下降至四个月低点，显示中国经济增长动力偏弱，但结构调整初显效果。

财新/Markit周二联合公布，中国6月服务业采购经理人指数(PMI)较前月上升1.5个点至52.7，为去年7月来最高位；当月综合PMI为50.3，较5月降0.2个点。

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称，服务业PMI各指数全面改善，新业务指数升至2015年7月以来最高；但综合PMI仅有温和扩张，指数连续三个月下滑。

“服务业增长支撑整体经济，在制造业指数收缩时服务业扩张，说明中国经济结构开始变得更加均衡。”他表示，“政府须继续放松对服务业的管制，鼓励其发展并促进经济转型。”

新闻稿指出，6月受新订单加速增长所支撑，经营活动增速上升。与经营活动一样，新订单增速也回升至11个月高点，原因与新项目及客户需求转强有关。不过，新订单增速仍然低于长期平均值。

就业指数已连续三个月扩张，6月环比小幅上升，调查显示，为配合新项目，企业在第二季末增加了用工。价格方面，服务业投入成本在6月亦上升（已连续80个月保持在扩张区间），月内服务业企业也提高了收费价格，但升幅保持轻微。

尽管6月服务业增长动力加强，企业对经营前景仍然保持审慎乐观，经营预期指数与5月创下的五个月低点持平。部分企业因公司扩张计划和市况改善等因素而预期经营活动增长，而部分企业则表示，竞争激烈削弱了增长预期。

上周五公布的三个中国6月PMI数据中，两个制造业PMI呈现连续下滑之势，仅非制造业PMI在连续两个月小幅回落后明显回升，显示中国正面临经济下行压力不减而就业压力陡增的现实困境。

稍早社科院发布的中国社科院发布报告称，下半年中国经济增长仍有下行压力，三四季度仍需要政策托底，以充分兼顾供给侧改革和经济平稳运行的双重目标。中国经济全年预计增长6.6%左右，高于6.5%的底线增长目标。

中国总理李克强此前表示，中国经济整体平稳、稳中有进，保持在合理区间，今年完全能够实现经济发展主要目标；而经济基本面决定了人民币不存在长期贬值基础，中国有能力保持人民币汇在合理均衡水平上的基本稳定。（完）