财新中国6月服务业PMI升至近一年高点 经济转型效果显现

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京7月5日 - 财新6月中国服务业PMI升至近一年高位，各指数全面回暖，不过制造业仍拖累综合PMI指数继续下降至四个月低点，显示中国经济增长动力偏弱，但结构调整初显效果。
财新/Markit周二联合公布，中国6月服务业采购经理人指数(PMI)较前月上升1.5个点至52.7，为去年7月来最高位；当月综合PMI为50.3，较5月降0.2个点。
财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称，服务业PMI各指数全面改善，新业务指数升至2015年7月以来最高；但综合PMI仅有温和扩张，指数连续三个月下滑。
“服务业增长支撑整体经济，在制造业指数收缩时服务业扩张，说明中国经济结构开始变得更加均衡。”他表示，“政府须继续放松对服务业的管制，鼓励其发展并促进经济转型。”
新闻稿指出，6月受新订单加速增长所支撑，经营活动增速上升。与经营活动一样，新订单增速也回升至11个月高点，原因与新项目及客户需求转强有关。不过，新订单增速仍然低于长期平均值。
就业指数已连续三个月扩张，6月环比小幅上升，调查显示，为配合新项目，企业在第二季末增加了用工。价格方面，服务业投入成本在6月亦上升（已连续80个月保持在扩张区间），月内服务业企业也提高了收费价格，但升幅保持轻微。
尽管6月服务业增长动力加强，企业对经营前景仍然保持审慎乐观，经营预期指数与5月创下的五个月低点持平。部分企业因公司扩张计划和市况改善等因素而预期经营活动增长，而部分企业则表示，竞争激烈削弱了增长预期。
上周五公布的三个中国6月PMI数据中，两个制造业PMI呈现连续下滑之势，仅非制造业PMI在连续两个月小幅回落后明显回升，显示中国正面临经济下行压力不减而就业压力陡增的现实困境。
稍早社科院发布的中国社科院发布报告称，下半年中国经济增长仍有下行压力，三四季度仍需要政策托底，以充分兼顾供给侧改革和经济平稳运行的双重目标。中国经济全年预计增长6.6%左右，高于6.5%的底线增长目标。
中国总理李克强此前表示，中国经济整体平稳、稳中有进，保持在合理区间，今年完全能够实现经济发展主要目标；而经济基本面决定了人民币不存在长期贬值基础，中国有能力保持人民币汇在合理均衡水平上的基本稳定。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。