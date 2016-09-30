中国9月财新制造业PMI微升至50.1 经济企稳但增长动力仍不足

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月29日 - 在新订单、尤其是出口订单改善的带动之下，中国9月财新制造业PMI略有回升，连续三个月的扩张印证中国经济已开始企稳，不过制造业生产有所放缓、就业状况仍不乐观，预示着复苏之路充满不确定。
财新/Markit周五联合公布，中国9月制造业采购经理人指数(PMI)自上月的50微升至50.1，连续三个月在扩张区间。分项指数中的新出口订单改善明显，10个月来首度回升至50上方。
“过去三个月的制造业PMI指数似乎预示经济已开始企稳。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，“不过，考虑到近期财政收入增速放缓而支出增加，未来经济增长动力不足，工业生产也可能存在下行风险。”
据中国财政部此前数据，受营改增政策性减收效应显现以及同比高基数等影响，8月财政收入增速下滑至1.7%，支出则从上月的低点大幅回升至10.3%，未来几月财政收入形势仍不容乐观，收支矛盾仍然存在。
Markit提供的新闻稿显示，9月新订单、新出口订单、采购库存等指数均有所改善，出口订单升至10个月高点50.1；产出指数有所回落但和新订单指数一样，连续三个月保持扩张。
部分受访公司提及潜在客户需求改善，但也有公司表示市况相对疲弱，影响整体新订单增速。因此公司对生产的态度更为谨慎，这从产出指数降至三个月低位也可见一斑。
就业指数略高于上月创下年内最高水平，但已连续35个月处于萎缩区域，压缩用工主要出于削减成本和提高效率。采购库存和产成品库存均增加，由于生产节奏相对放慢，产成品库存指数升至一年高点。
价格方面，9月投入和产出价格指数环比均上升，后者升幅较明显，显示通胀压力在9月有所加大。
中国社科院财经战略研究院发布报告预计，中国四季度经济增长6.6%左右，消费物价指数上涨2.1%左右。全年GDP预期增长6.7%左右，CPI上涨2.0%左右。四季度宏观经济走势将受去产能、去泡沫和清理债务等因素影响，基建投资、房地产投资、民间投资增速存在回落压力。
对于中国年内的外贸前景，官方一直持谨慎态度。商务部长助理张骥周四表示，中国外贸形势依然严峻，外贸不确定不稳定因素较多，外需低迷，实现全年外贸回稳目标仍需付出努力。
中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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