中国9月财新制造业PMI微升至50.1 经济企稳但增长动力仍不足

路透北京9月29日 - 在新订单、尤其是出口订单改善的带动之下，中国9月财新制造业PMI略有回升，连续三个月的扩张印证中国经济已开始企稳，不过制造业生产有所放缓、就业状况仍不乐观，预示着复苏之路充满不确定。

财新/Markit周五联合公布，中国9月制造业采购经理人指数(PMI)自上月的50微升至50.1，连续三个月在扩张区间。分项指数中的新出口订单改善明显，10个月来首度回升至50上方。

“过去三个月的制造业PMI指数似乎预示经济已开始企稳。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，“不过，考虑到近期财政收入增速放缓而支出增加，未来经济增长动力不足，工业生产也可能存在下行风险。”

据中国财政部此前数据，受营改增政策性减收效应显现以及同比高基数等影响，8月财政收入增速下滑至1.7%，支出则从上月的低点大幅回升至10.3%，未来几月财政收入形势仍不容乐观，收支矛盾仍然存在。

Markit提供的新闻稿显示，9月新订单、新出口订单、采购库存等指数均有所改善，出口订单升至10个月高点50.1；产出指数有所回落但和新订单指数一样，连续三个月保持扩张。

部分受访公司提及潜在客户需求改善，但也有公司表示市况相对疲弱，影响整体新订单增速。因此公司对生产的态度更为谨慎，这从产出指数降至三个月低位也可见一斑。

就业指数略高于上月创下年内最高水平，但已连续35个月处于萎缩区域，压缩用工主要出于削减成本和提高效率。采购库存和产成品库存均增加，由于生产节奏相对放慢，产成品库存指数升至一年高点。

价格方面，9月投入和产出价格指数环比均上升，后者升幅较明显，显示通胀压力在9月有所加大。

中国社科院财经战略研究院发布报告预计，中国四季度经济增长6.6%左右，消费物价指数上涨2.1%左右。全年GDP预期增长6.7%左右，CPI上涨2.0%左右。四季度宏观经济走势将受去产能、去泡沫和清理债务等因素影响，基建投资、房地产投资、民间投资增速存在回落压力。

对于中国年内的外贸前景，官方一直持谨慎态度。商务部长助理张骥周四表示，中国外贸形势依然严峻，外贸不确定不稳定因素较多，外需低迷，实现全年外贸回稳目标仍需付出努力。

中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）