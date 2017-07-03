财新6月中国制造业PMI重归50之上并创三个月高点 经济仍具韧性（更新版）

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路透北京7月3日 - 中国财新制造业PMI在短暂与官方PMI背离后，6月重归荣枯线50之上，新订单、产出等主要分项均获改善，价格指数也重又扩张，显示当前制造业仍具韧性。

财新/Markit周一联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)6月升至50.4，远超路透调查预估中值49.5，并创下三个月高位。

分项数据中，新订单指数从上月触及的近一年低点回升至51，为三个月高点。新出口订单亦为三个月新高，并已连续六个月扩张。

“制造业6月有所改善，但基于库存走势和对未来产出的信心，6月数据更像是一次反弹。经济下行趋势之后可能得到证实。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。

他称，产出和新订单分项指数较上月小幅上升，投入和出厂价格6月重回增长，投入价格上涨得更快。不过，采购和成品库存均减少，暗示企业对补库存更为谨慎。

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Markit提供的新闻稿显示，6月制造业产出指数持于50上方，较上月有所回升，调查显示，产出的扩张是为配合新订单增长。分类别数据显示，消费品与投资类产品的产量上升，而中间产品产量下降。

采购库存和成品库存均在50之下，其中采购库存较上月略有改善，成品库存则从上月的扩张转至收缩。受访厂商的报告显示，需要向客户交货，以及清理库存的一些措施，导致月内库存下降。

价格方面，6月投入和出厂价格指数均回归50上方，受访厂商普遍表示，成本负担上升与原料加价有关。而产出预期指数虽仍在50上方，但6月降至今年最低点。

此前公布的中国6月官方制造业PMI超预期增长，主要分项大幅回升，显示供需两端均有改善，出口表现尤为强劲，而价格回落之势也有缓和；官方非制造业亦连续两个月加速扩张，受基建等投资活动拉动，建筑业景气指数升至年内高点。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）