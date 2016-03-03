财新2月中国服务业PMI环比下降 需推进服务业供给侧改革

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透北京3月3日 - 新订单增速放缓，导致经营活动与用工的扩张势头减弱，财新2月中国服务业PMI环比下降，综合PMI亦再度跌落至50下方。国内经济依然脆弱不稳，导致短期稳增长压力升温，政府需要加强供给侧结构性改革来释放经济活力。
财新/Markit周四联合公布，中国2月综合采购经理人指数(PMI)环比下降0.7个点至49.4，再度跌破50分水岭；当月服务业PMI降至51.2，上月一度触及六个月高点52.4。
“服务业PMI环比下降1.2个点，但仍处在荣枯线之上，综合PMI则再一次跌破50，表明经济依然脆弱不稳，”财新智库首席经济学家何帆评价称，“整体而言，服务业表现持续优于制造业，说明经济结构在持续改善。”
他认为，在多措并举稳增长的同时，政府还需要推进服务业的供给侧改革以释放潜力。
Markit提供的新闻稿显示，有部分受访企业反映顾客需求相应疲弱，2月服务业新业务指数出现小幅下降；就业指数也呈现小幅滑落，虽然仍保持在荣枯线之上，但却低于历史平均水准。
当月服务业企业的收费价格指数重现回升，为去年8月以来首次返回50上方的扩张区域。受访企业的报告显示，在最近调查期间，投入成本上升，导致企业加价。
与此相对应的是，服务业总体成本负担也进一步加剧，2月投入价格指数创下四个月最高位；受访企业表示薪酬上升，以及部分商品采购价格上升，导致最近成本负担加剧。
瑞银证券首席中国经济学家汪涛预计，下周出炉的中国1-2月宏观经济数据料显示实体经济新年开局乏力，高频数据也显示发电量和粗钢生产疲弱，1-2月工业生产可能有所放缓。
“预计决策层会在两会上宣布扩大财政赤字、增加社保和基建支出、放松货币信贷政策、推出“十三五”规划相关的新投资项目，”她表示。
备受关注的中国2016年全国政协和人大会议将分别于3月3日（周四）和5日（周六）开幕。届时将宣布2016年经济发展预期目标。
中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告称，一季度中国经济增速将继续趋缓至6.5%左右，而稳增长的关键是扩大基建投资。
该中心认为，当前中国经济发展面临人民币贬值与资本流出加大金融风险、隐性失业显性化风险加大等问题，需要加强供给侧结构性改革，着力稳汇率、防范系统性金融风险，着力扩内需、推动“双创”、并推动国企改革。
日前出炉的中国2月官方制造业PMI续降至49.0，创下2011年11月以来最低水平；2月非制造业商务活动指数则降至52.7，刷新2008年12月以来的逾七年最低水准。
财新中国2月制造业PMI降至48.0，为去年9月以来最低水准；其中产出与新订单微幅下滑，导致就业指数创下2009年1月以来最低位。
由于官方PMI样本以大型企业为主，而财新PMI受访对象主要是中小型企业，两项数据在个别月份走势会出现分化。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。