财新2月中国服务业PMI环比下降 需推进服务业供给侧改革

路透北京3月3日 - 新订单增速放缓，导致经营活动与用工的扩张势头减弱，财新2月中国服务业PMI环比下降，综合PMI亦再度跌落至50下方。国内经济依然脆弱不稳，导致短期稳增长压力升温，政府需要加强供给侧结构性改革来释放经济活力。

财新/Markit周四联合公布，中国2月综合采购经理人指数(PMI)环比下降0.7个点至49.4，再度跌破50分水岭；当月服务业PMI降至51.2，上月一度触及六个月高点52.4。

“服务业PMI环比下降1.2个点，但仍处在荣枯线之上，综合PMI则再一次跌破50，表明经济依然脆弱不稳，”财新智库首席经济学家何帆评价称，“整体而言，服务业表现持续优于制造业，说明经济结构在持续改善。”

他认为，在多措并举稳增长的同时，政府还需要推进服务业的供给侧改革以释放潜力。

Markit提供的新闻稿显示，有部分受访企业反映顾客需求相应疲弱，2月服务业新业务指数出现小幅下降；就业指数也呈现小幅滑落，虽然仍保持在荣枯线之上，但却低于历史平均水准。

当月服务业企业的收费价格指数重现回升，为去年8月以来首次返回50上方的扩张区域。受访企业的报告显示，在最近调查期间，投入成本上升，导致企业加价。

与此相对应的是，服务业总体成本负担也进一步加剧，2月投入价格指数创下四个月最高位；受访企业表示薪酬上升，以及部分商品采购价格上升，导致最近成本负担加剧。

瑞银证券首席中国经济学家汪涛预计，下周出炉的中国1-2月宏观经济数据料显示实体经济新年开局乏力，高频数据也显示发电量和粗钢生产疲弱，1-2月工业生产可能有所放缓。

“预计决策层会在两会上宣布扩大财政赤字、增加社保和基建支出、放松货币信贷政策、推出“十三五”规划相关的新投资项目，”她表示。

备受关注的中国2016年全国政协和人大会议将分别于3月3日（周四）和5日（周六）开幕。届时将宣布2016年经济发展预期目标。

中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告称，一季度中国经济增速将继续趋缓至6.5%左右，而稳增长的关键是扩大基建投资。

该中心认为，当前中国经济发展面临人民币贬值与资本流出加大金融风险、隐性失业显性化风险加大等问题，需要加强供给侧结构性改革，着力稳汇率、防范系统性金融风险，着力扩内需、推动“双创”、并推动国企改革。

日前出炉的中国2月官方制造业PMI续降至49.0，创下2011年11月以来最低水平；2月非制造业商务活动指数则降至52.7，刷新2008年12月以来的逾七年最低水准。

财新中国2月制造业PMI降至48.0，为去年9月以来最低水准；其中产出与新订单微幅下滑，导致就业指数创下2009年1月以来最低位。

由于官方PMI样本以大型企业为主，而财新PMI受访对象主要是中小型企业，两项数据在个别月份走势会出现分化。（完）