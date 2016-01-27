今年专项债将市场化发行 且定向发行对象有望增加--财新

路透北京1月27日 - 中国媒体--财新网周三报导援引知情人士称，2016年专项建设债券将市场化发行，且定向发行对象有望进一步增加，并有可能向市场公开招标发行；该债年内计划每季度发行一批，规模前高后低，邮储银行将按照每批500亿元认购。

报导并指，市场化发行之后，专项债券的贴息办法也有所调整，改为根据金融债30个工作日均值确定贴息利率，财政部将确定具体贴息办法；同时财政贴息开始时间，由债券发行日调整为项目投放日。

该报导称，专项建设债的定向发行对象较去年有所增加，除了邮储银行外，还可以向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、全国性股份制商业银行、中资保险机构和社保基金等金融机构中资产增速较快的特定机构展开定向发行。

“除了以上两种方式，如果资金需求仍不能满足，国开行、农发行可向市场公开招标募集资金。”报导援引知情人士称。

路透在2015年7月末曾援引消息人士称，中国将推出逾万亿的长期专项金融债发行计划以支持基础建设，期限有望超过10年，并将分批发行。而为保证债券的顺利发行，中国央行、财政部等都将出台优惠政策加以扶持。

随后媒体报导称，国开行、农发行将向邮储银行定向发行专项建设债券，中央财政按照专项建设债券利率的90%给予贴息，国开行、农发行利用专项建设债券筹集资金，建立专项建设基金，主要采用股权方式投入，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。

财新报导显示，2015年共发放四批专项建设基金项目，累积发放资金8,000亿元人民币。

专项建设债由中央财政贴息90%，使用资金的企业每年仅需承担1.2%的实际成本。2015年专项债券利率根据国债与金融债30个工作日均值确定。

该报导并引述多地发改委和地方政府网站的信息称，2016年第一批专项建设基金项目已经在1月20日之前上报国家发改委。

今年的项目申报范围亦有所变化，从五大类33个专项调整为五大类28个专项，调减了地下综合管廊、城市停车场等7个专项；增加异地扶贫搬迁和充电桩建设两类项目。（完）