中国首批债转股预计三年内化解银行潜在不良资产一万亿元--财新

路透北京4月4日 - 中国媒体--财新网周日报导，中国首批债转股规模为一万亿元人民币；且首批债转股试点包括国家开发银行、中国银行(3988.HK)601988.ss、工商银行(1398.HK)(601398.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)等。

财新网援引知情人士表示，首批债转股预计在三年甚至更短时间内，化解一万亿元左右规模的银行潜在不良资产；债转股试点将跟投贷联动试点配合，由此银行可以获得投资子公司的牌照；此外银行或将成立新的资产管理公司（AMC），设立股权投资基金，撬动社会资本，直接承接银行债务。

两位消息人士此前对路透透露，中国将于近期出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股，以支持实体经济，此文件并由国务院特批以突破商业银行法规限制；而拟出台的文件将明确对债转股的允许期限、处置手段。

财新援引多位接近决策层人士表示，对于债转股企业的选择，债转股对象聚焦为有潜在价值、出现暂时困难的企业，以国企为主；此轮债转股，并不支持过剩产能“僵尸企业”参与，同时财政不再兜底。

工行董事长姜建清在2015年报发布会上表示，债转股是解决不良资产的方法之一，在这一过程中，债权人一定作为市场主体，本着市场化商业化与法制化原则稳妥开展债转股。

此前，路透亦分析，市场对于不良资产债转股的理解多集中在存量风险的化解上，但债转股的意义更像是一种渐进性地对混业经营的确认和探索；结合被写入政府工作报告的投贷联动试点即将启动，中国全能银行的边界也被渐渐勾勒出来。（完）