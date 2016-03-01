2月中国财新制造业PMI降至48.0的五个月低点 经营环境持续恶化

路透北京3月1日 - 中国2月财新制造业PMI降至五个月最低水平，产出与新订单微幅下滑，导致就业指数创下2009年1月以来最低位。制造业经营环境持续恶化，需要政府加大稳增长支持力度。

财新/Markit周二联合公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI)降至48.0，为去年9月以来最低水准，上月为48.4。

Markit提供的新闻稿并显示，2月产出指数亦降至五个月低点；就业指数跌至46.0，为2009年1月以来最低。

“PMI环比下降0.4个点，产出、新订单和就业等所有关键领域都暗示制造业经营环境在持续恶化，经济复苏之路依然颠簸。”财新智库首席经济学家何帆称。

他表示，政府需要推进改革，并采取温和刺激政策加强对经济的支撑力度，以免“硬着陆”。

Marikit提供的新闻稿显示，受访厂商普遍表示产量下降与市况疲弱、新接业务减少有关；月内减少用工的厂商则普遍表示，为节省成本，公司采取了压缩规模的措施，员工自愿离职后也不再填补空缺。

“在最近调查期间，市况欠佳，削弱了客户的购买意愿。”受访厂商称，“（新出口订单连续三个月处在50下方）与外国客户需求减弱、全球经济恶化有关。”

工信部上周称，今年工业经济总体体保持缓中趋稳运行态势，初步考虑，2016年规模以上工业增加值预期增长目标6%左右。同时也要看到经济运行面临下行压力在持续加大，地区、行业走势分化可能加深。

稍早中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布，中国宏观经济先行指标--2015年2月官方制造业采购经理人指数(PMI)续降至49.0，低于路透调查预估中值49.3，为连续第七个月处于荣枯线下方，并创下2011年11月以来最低水平。上月为49.4。

“在去产能、去库存的压力下，再叠加出口下滑的影响，工业生产活动估计难有明显提振。”中金宏观团队预计，1-2月工业增加值同比增长仅有6%。

该团队认为，需求端逆周期政策仍是未来稳增长的重要支撑，也是为供给侧改革提供稳定环境的需要；如果宏观环境趋于稳定，需求政策对实体经济的影响将逐步显现，并为推进供给侧改革创造条件。

去年10月初Markit称，将停止发布“财新中国通用制造业PMI预览”，而2015年9月23日发布的“财新中国通用制造业PMI预览”是最后一期。所谓“预览值”即初值；此前Markit会在当月末先公布当月的PMI数据初值，然后在下月初公布终值。

中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）