中国8月财新制造业PMI回落至50 经济下行压力犹存

路透北京9月1日 - 受产出和新业务回落影响，财新中国8月制造业PMI小幅降至临界值50。制造业运行迟滞，未能延续上月的增长趋势，表明中国经济下行压力犹存。

财新/Markit周四联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)降至50，上月一度回升至50.6的17个月高点。稍早公布的8月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.4。

Markit提供的新闻稿显示，8月产出、新订单、采购库存等主要指数均较上月有所回落；产出指数自上月的52.1回落至51.6，不过仍然是连续第二个月处在荣枯线上方，月内增产的受访者称，调整生产安排是为了配合新订单增长。

“上月短暂回升后8月数据再度回落，可能和积极财政政策力度暂时减弱有关，中国经济下行压力仍然存在，政府稳增长政策仍需持续，”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生评价称。

Markit提供的新闻稿并显示，8月新订单指数虽然环比下降，但也是连续第二个月处在50上方。新业务增长普遍与客户需求改善有关，但有部分受访者表示市况相对疲弱，影响整体销量。

当月新出口订单仍然处于50临界线以下，已连续九个月处于收缩区间。受访者称海外客户需求相对疲弱，影响了出口销售。

就业指数虽然连续34个月处在萎缩区域，但8月已经回升至年内最高水平。压缩用工的主要原因是企业在员工自愿离职后没有填补空缺，还有一些厂商为提高效率而压缩用工。

价格方面，8月投入和产出价格指数环比双双下降，但还维持在50上方。部分受访者表示生产成本上升，厂商相应提高产品售价。同时，客户需求改善也导致部分厂商加价。

中国国务院称，推出多举措降低实体经济企业成本工作，目标是经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，3年左右使实体经济企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。要大力发展股权融资，合理扩大债券市场规模；支持有发展潜力的实体经济企业之间债权转股权。

中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）