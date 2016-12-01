（更正）中国11月财新制造业PMI自两年高点小幅回落 通胀压力明显上升

（内文第一段“10月”有误，应为“11月”。）

路透北京12月1日 - 最新先行指标显示，中国经济呈现平稳增长但动力稍有减弱之势。11月财新制造业PMI自上月触及的逾两年高点小幅下滑，主要分项产出和新订单指数亦扩张中微降，而价格分项指数均大幅升至逾五年半高位，通胀压力隐现。

财新/Markit周四联合公布，中国11月制造业采购经理人指数(PMI)小幅下滑至50.9，低于上月的51.2，但仍为2014年7月以来的次高，且该指数已经连续五个月在50上方运行。

Markit提供的新闻稿并显示，11月产出和新订单指数均保持扩张，但较上月高点有所下滑。受访厂商反映，增产原因与市况利好、新订单相应增多有关，而内需转强是最近新业务增长的背后动力。

“中国经济在11月继续改善，不过较之上月动力有些减弱。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，产出和新订单指数均下滑，但投入和出厂价格指数升至五年高点，暗示通胀压力进一步加大。

同时，他指出，库存和就业指数也显示经济增长基础还不牢固，未来几月投资者仍须对下行压力保持警惕。

分项数据显示，11月制造业者的通胀压力明显上升，投入价格指数自前值57.2大幅升至65.8，为2011年3月以来最高水准；而产出价格指数亦升至2011年2月以来最高。调查显示，原料涨价（特别是金属），导致整体投入成本上升，为保护利润空间，厂商普遍上调了产品出厂价格。

库存方面，采购库存指数微降，成品库存指数则有所上升，部分厂商表示产出扩张，所以库存增加。还有其他一些厂商表示，产品尚未交付客户，所以库存上升。

11月就业指数较前月回升但连续37个月处于收缩区间，月内减少用工的受访厂商普遍表示，为削减成本而采取了压缩规模的措施。新出口订单指数继续收缩，但环比回升至接近荣枯线的水准。

基数因素和食品价格同比涨幅扩大，带动中国10月CPI重回“2时代”，并创下六个月高点；PPI则在大宗商品价格涨势助推下加速上升，同比创近五年新高。

中国国家主席习近平最新表示，中国经济运行在合理区间，当前和今后一个时期，中国将着力推进供给侧结构性改革、创新发展和高水平双向开放，中国经济发展前景是光明的。

而在国家发改委宏观经济研究院首席专家陈东琪看来，中国经济已步入复苏轨道，相较今年GDP更接近6.5-7%的下限忧虑，明年可能更靠近区间上限。

中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）