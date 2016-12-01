（更正）中国11月财新制造业PMI自两年高点小幅回落 通胀压力明显上升

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
（内文第一段“10月”有误，应为“11月”。）
路透北京12月1日 - 最新先行指标显示，中国经济呈现平稳增长但动力稍有减弱之势。11月财新制造业PMI自上月触及的逾两年高点小幅下滑，主要分项产出和新订单指数亦扩张中微降，而价格分项指数均大幅升至逾五年半高位，通胀压力隐现。
财新/Markit周四联合公布，中国11月制造业采购经理人指数(PMI)小幅下滑至50.9，低于上月的51.2，但仍为2014年7月以来的次高，且该指数已经连续五个月在50上方运行。
Markit提供的新闻稿并显示，11月产出和新订单指数均保持扩张，但较上月高点有所下滑。受访厂商反映，增产原因与市况利好、新订单相应增多有关，而内需转强是最近新业务增长的背后动力。
“中国经济在11月继续改善，不过较之上月动力有些减弱。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，产出和新订单指数均下滑，但投入和出厂价格指数升至五年高点，暗示通胀压力进一步加大。
同时，他指出，库存和就业指数也显示经济增长基础还不牢固，未来几月投资者仍须对下行压力保持警惕。
分项数据显示，11月制造业者的通胀压力明显上升，投入价格指数自前值57.2大幅升至65.8，为2011年3月以来最高水准；而产出价格指数亦升至2011年2月以来最高。调查显示，原料涨价（特别是金属），导致整体投入成本上升，为保护利润空间，厂商普遍上调了产品出厂价格。
库存方面，采购库存指数微降，成品库存指数则有所上升，部分厂商表示产出扩张，所以库存增加。还有其他一些厂商表示，产品尚未交付客户，所以库存上升。
11月就业指数较前月回升但连续37个月处于收缩区间，月内减少用工的受访厂商普遍表示，为削减成本而采取了压缩规模的措施。新出口订单指数继续收缩，但环比回升至接近荣枯线的水准。
基数因素和食品价格同比涨幅扩大，带动中国10月CPI重回“2时代”，并创下六个月高点；PPI则在大宗商品价格涨势助推下加速上升，同比创近五年新高。
中国国家主席习近平最新表示，中国经济运行在合理区间，当前和今后一个时期，中国将着力推进供给侧结构性改革、创新发展和高水平双向开放，中国经济发展前景是光明的。
而在国家发改委宏观经济研究院首席专家陈东琪看来，中国经济已步入复苏轨道，相较今年GDP更接近6.5-7%的下限忧虑，明年可能更靠近区间上限。
中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）
(发稿 宿泱韫；审校 曾祥进)
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