中国11月制造业PMI小幅回升 稳增长仍需宽松政策扶持--财新

路透北京12月1日 - 受新出口订单升至逾一年高位推动，财新中国11月制造业PMI延续回升势头，创下五个月高位，表明经济增长压力略有缓解，财政政策发挥了积极作用。

但该指数已经连续九个月处在荣枯线下方，且当月整体新订单指数依然下滑，凸显内需疲弱；投入和产出价格指数也双双降至数月低位，暗示通缩加剧。未来稳增长还是需要宽松政策扶持。

财新/Markit周二联合公布，中国11月制造业采购经理人指数(PMI)继续回升至48.6，为今年6月以来最高水准，上月48.3；当月产出指数回到50，为七个月高点，此前连续六个月一直处在50下方。（图表 reut.rs/21q528x）

Markit提供的新闻稿并显示，海外客户需求改善，带动新出口订单指数在50上方进一步攀升，创去年10月以来最高水准；但整体新订单指数环比依然小幅回落，内需减弱是主要拖累。

“PMI持续显露复苏迹象，表明经济增长压力有所缓解，财政政策发挥了重要作用，”财新智库首席经济学家何帆称，“整体来看，经济依然处在趋稳的过程中。”

新闻稿称，新订单指数已经连续五个月处在50下方，新业务量减少的受访厂商普遍提到市况疲弱，导致客户需求放缓；成品库存指数四个月来首次跌至萎缩区域，但降幅极微，有部分厂商提到是减产导致库存下降，亦有部分原因是销售超出预期。

与此同时，就业指数已经连续25个月处在50下方，月内雇员人数减少的厂商普遍是采取了缩减规模的措施，还有就是员工自动离职后不再填补空缺。

价格方面，受原材料价格续降影响，11月制造业投入价格指数降至九个月低位，出厂价格指数则为2014年3月以来最低；其中，月内加价厂商占比不足1%，降价的受访厂商占比13%，原因普遍与投入成本下降的传导效应有关，另外也是为了吸引新业务。

稍早中国国家统计局公布，11月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.6，创2012年8月以来最低水准，当时为49.2，亦凸显经济面压力难消。

国内大型投行--中金公司预计，由于年底降至、且北方地区进入冬季淡季，11月规模以上工业增加值同比增速料将维持在5.6%的低位；而受去年同期高基数影响，11月固定资产投资增速可能只有7.9%，1-11月累计增速估为10%。

“随着CPI逐步下行至接近1%，而年底前经济活动趋弱，12月货币政策或将有进一步宽松的空间。更重要的是，财政政策可能会在稳增长中发挥更大作用，”中金宏观团队称。

该团队认为，政府仍有空间来加大逆周期调控的力度以对抗通缩压力，包括下调存款准备金率、降低税负、扩大财政支出，以及增加国债和政策性银行债的发行。

10月初Markit发布报告中称，将停止发布“财新新中国通用制造业PMI预览”，而2015年9月23日发布的“财新中国通用制造业PMI预览”是最后一期。所谓“预览值”即初值；此前Markit会在当月末先公布当月的PMI数据初值，然后在下月初公布终值。

中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）