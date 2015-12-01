中国11月制造业PMI小幅回升 稳增长仍需宽松政策扶持--财新

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月1日 - 受新出口订单升至逾一年高位推动，财新中国11月制造业PMI延续回升势头，创下五个月高位，表明经济增长压力略有缓解，财政政策发挥了积极作用。
但该指数已经连续九个月处在荣枯线下方，且当月整体新订单指数依然下滑，凸显内需疲弱；投入和产出价格指数也双双降至数月低位，暗示通缩加剧。未来稳增长还是需要宽松政策扶持。
财新/Markit周二联合公布，中国11月制造业采购经理人指数(PMI)继续回升至48.6，为今年6月以来最高水准，上月48.3；当月产出指数回到50，为七个月高点，此前连续六个月一直处在50下方。（图表 reut.rs/21q528x）
Markit提供的新闻稿并显示，海外客户需求改善，带动新出口订单指数在50上方进一步攀升，创去年10月以来最高水准；但整体新订单指数环比依然小幅回落，内需减弱是主要拖累。
“PMI持续显露复苏迹象，表明经济增长压力有所缓解，财政政策发挥了重要作用，”财新智库首席经济学家何帆称，“整体来看，经济依然处在趋稳的过程中。”
新闻稿称，新订单指数已经连续五个月处在50下方，新业务量减少的受访厂商普遍提到市况疲弱，导致客户需求放缓；成品库存指数四个月来首次跌至萎缩区域，但降幅极微，有部分厂商提到是减产导致库存下降，亦有部分原因是销售超出预期。
与此同时，就业指数已经连续25个月处在50下方，月内雇员人数减少的厂商普遍是采取了缩减规模的措施，还有就是员工自动离职后不再填补空缺。
价格方面，受原材料价格续降影响，11月制造业投入价格指数降至九个月低位，出厂价格指数则为2014年3月以来最低；其中，月内加价厂商占比不足1%，降价的受访厂商占比13%，原因普遍与投入成本下降的传导效应有关，另外也是为了吸引新业务。
稍早中国国家统计局公布，11月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.6，创2012年8月以来最低水准，当时为49.2，亦凸显经济面压力难消。
国内大型投行--中金公司预计，由于年底降至、且北方地区进入冬季淡季，11月规模以上工业增加值同比增速料将维持在5.6%的低位；而受去年同期高基数影响，11月固定资产投资增速可能只有7.9%，1-11月累计增速估为10%。
“随着CPI逐步下行至接近1%，而年底前经济活动趋弱，12月货币政策或将有进一步宽松的空间。更重要的是，财政政策可能会在稳增长中发挥更大作用，”中金宏观团队称。
该团队认为，政府仍有空间来加大逆周期调控的力度以对抗通缩压力，包括下调存款准备金率、降低税负、扩大财政支出，以及增加国债和政策性银行债的发行。
10月初Markit发布报告中称，将停止发布“财新新中国通用制造业PMI预览”，而2015年9月23日发布的“财新中国通用制造业PMI预览”是最后一期。所谓“预览值”即初值；此前Markit会在当月末先公布当月的PMI数据初值，然后在下月初公布终值。
中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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