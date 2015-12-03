财新中国11月服务业PMI再度下滑至51.2 经济筑底仍需时日

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月3日 - 需求疲弱、新订单指数降至逾一年次低水平，拖累财新中国11月服务业PMI再度下滑。制造业和服务业双双低迷，暗示下半年保7难度加大，经济筑底仍需时日。
财新/Markit周四联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI)回落至51.2，上月为52.0；其中，新业务指数环比大幅下降1.8个百分点至51.1，为去年7月以来次低水平，最低水准为今年9月的50.5。
Markit提供的新闻稿称，对于未来12个月的经营前景，服务业者预期指数仅较10月创下的调查开始以来最低值略有改善，仍远低于长期平均值，许多受访企业对严峻的经济前景表示担心。
“经济正在企稳的过程中，经济结构也在逐渐改善。”财新智库首席经济学家何帆评价称，“未来财政和货币政策必须加强协调，大规模刺激举措应尽可能避免。”
Markit新闻稿并显示，11月收费价格指数环比小幅回落，且已经连续三个月处在萎缩区域，而月内导致企业下调收费价格的主因是新业务竞争加剧。
当月就业指数环比亦下滑至50.8，远低于长期平均值，且为去年5月以来次低水准，最低位是今年8月的50.1。
昨日出炉的中国11月官方制造业PMI降至49.6，创2012年8月以来最低水准，当时为49.2；不过财新11月中国制造业PMI小幅上升至48.6。
对此，申万宏源债券团队认为，不必过度纠结于对分歧的解读，经验上来看后者波动显着大于前者，但走势的趋势偏于一致；统计局PMI在过去两年缓慢走弱的趋势并未扭转，财新PMI近期虽然反弹，但反弹力度亦尚不足以确认趋势的拐点。
“申万调研指数近期的走高体现出需求底部震荡、库存水平明显走低的情况，企业信心疲弱，去库存仍在总体上压制生产活动。”该团队称，“虽然微观上政府对经济的干预力度有强化迹象，但叠加冬季开工淡季，经济数据的改善可能仍需时日。”
中国国家发改委宏观研究院副院长马晓河认为，从前10月的数据看，目前经济增长还没有明显好转信号，估计到明年上半年中国经济仍将在谷底运行，积极财政政策和稳健货币政策的基调改变的可能性不大。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。