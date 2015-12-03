财新中国11月服务业PMI再度下滑至51.2 经济筑底仍需时日

路透北京12月3日 - 需求疲弱、新订单指数降至逾一年次低水平，拖累财新中国11月服务业PMI再度下滑。制造业和服务业双双低迷，暗示下半年保7难度加大，经济筑底仍需时日。

财新/Markit周四联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI)回落至51.2，上月为52.0；其中，新业务指数环比大幅下降1.8个百分点至51.1，为去年7月以来次低水平，最低水准为今年9月的50.5。

Markit提供的新闻稿称，对于未来12个月的经营前景，服务业者预期指数仅较10月创下的调查开始以来最低值略有改善，仍远低于长期平均值，许多受访企业对严峻的经济前景表示担心。

“经济正在企稳的过程中，经济结构也在逐渐改善。”财新智库首席经济学家何帆评价称，“未来财政和货币政策必须加强协调，大规模刺激举措应尽可能避免。”

Markit新闻稿并显示，11月收费价格指数环比小幅回落，且已经连续三个月处在萎缩区域，而月内导致企业下调收费价格的主因是新业务竞争加剧。

当月就业指数环比亦下滑至50.8，远低于长期平均值，且为去年5月以来次低水准，最低位是今年8月的50.1。

昨日出炉的中国11月官方制造业PMI降至49.6，创2012年8月以来最低水准，当时为49.2；不过财新11月中国制造业PMI小幅上升至48.6。

对此，申万宏源债券团队认为，不必过度纠结于对分歧的解读，经验上来看后者波动显着大于前者，但走势的趋势偏于一致；统计局PMI在过去两年缓慢走弱的趋势并未扭转，财新PMI近期虽然反弹，但反弹力度亦尚不足以确认趋势的拐点。

“申万调研指数近期的走高体现出需求底部震荡、库存水平明显走低的情况，企业信心疲弱，去库存仍在总体上压制生产活动。”该团队称，“虽然微观上政府对经济的干预力度有强化迹象，但叠加冬季开工淡季，经济数据的改善可能仍需时日。”

中国国家发改委宏观研究院副院长马晓河认为，从前10月的数据看，目前经济增长还没有明显好转信号，估计到明年上半年中国经济仍将在谷底运行，积极财政政策和稳健货币政策的基调改变的可能性不大。（完）