财新中国12月制造业PMI回落至48.2 经济下行压力加大政策微调仍必要

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京1月4日 - 内外需低迷拖累财新中国12月制造业PMI回落至三个月低点，结束前两月回升态势，并已连续10个月处于荣枯线下方，表明制造业增长前景仍未有明显改观。
数据显示，中国经济面临低需求和高通缩的困境，短期需要微调政策加以应对。外界普遍预期，明年积极的财政政策将加大力度，发挥更大作用。
财新/Markit周一联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI回落至48.2，上月为48.6；当月产出指数重回荣枯线下方，该分项指数在过去八个月里，有七个月处于50之下。
财新及官方制造业PMI图表：reut.rs/1mtAUta
Markit提供的新闻稿并显示，国内外需求均弱，12月出口新订单指数三个月来首度萎缩，而整体新订单指数也较上月略下滑，为三个月低点。
“这说明经济复苏动力受阻，下行压力加大。”财新智库首席经济学家何帆称，美联储开始加息后全球市场预计会更加动荡，中国政府短期内应更关注外部风险因素，并相应对宏观经济政策进行微调，来确保经济不会出现断崖式下降。
同时，何帆指出，政府还需要推进供给侧改革来释放增长潜力。
库存方面，受减产影响，采购库存降至八个月低点，而销售放缓则导致成品库存较上月增加。
与此同时，就业指数已经连续26个月处在50下方，月内雇员人数减少的厂商普遍是采取了缩减规模的措施，还有就是员工自动离职后不再填补空缺。
价格方面仍在承受通缩压力。受原材料价格低迷影响，12月制造业投入价格指数虽较之前触及的九个月低点回升，但继续处于44下方，为八个月来的次低。出厂价格指数略上升，但亦为11个月来次低，降价原因普遍与投入成本下降的传导效应有关，另外也是为了吸引新业务。
需求回升带动生产增速加快，推动中国12月官方制造业PMI微幅回升。但指数仍处于临界点下方、且低于历史同期水平，尤其从业人员指数续降至四年来最低水平，表明制造业下行压力依然较大。
中央经济工作会议将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。而“牢牢抓住发展这个第一要务不放松”意味着“稳增长”仍是主线；政策调控上也要求积极财政政策加大力度、货币政策灵活适度，以对冲去产能、去库存和去杠杆对经济的冲击。
交通银行金融研究中心发布报告称，2016年中国经济仍将在稳增长和调结构之间权衡，需求侧的稳增长政策着眼于短期经济增长，而供给侧的结构性调整更多地作用于中长期经济增长质量的提升。
“预计2016年经济增速仍有下行压力，随着前期大量稳增长政策逐渐释放效力，同时当前政策力度的加大，全年经济增长很可能前低后稳。”交行表示。
10月初Markit称，将停止发布“财新中国通用制造业PMI预览”，而2015年9月23日发布的“财新中国通用制造业PMI预览”是最后一期。所谓“预览值”即初值；此前Markit会在当月末先公布当月的PMI数据初值，然后在下月初公布终值。
中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)此前联合公布，中国宏观经济先行指标--2015年12月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI 微升至49.7，和路透调查预估中值相符，略高于上月的49.6。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。