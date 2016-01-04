财新中国12月制造业PMI回落至48.2 经济下行压力加大政策微调仍必要

路透北京1月4日 - 内外需低迷拖累财新中国12月制造业PMI回落至三个月低点，结束前两月回升态势，并已连续10个月处于荣枯线下方，表明制造业增长前景仍未有明显改观。

数据显示，中国经济面临低需求和高通缩的困境，短期需要微调政策加以应对。外界普遍预期，明年积极的财政政策将加大力度，发挥更大作用。

财新/Markit周一联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI回落至48.2，上月为48.6；当月产出指数重回荣枯线下方，该分项指数在过去八个月里，有七个月处于50之下。

财新及官方制造业PMI图表：reut.rs/1mtAUta

Markit提供的新闻稿并显示，国内外需求均弱，12月出口新订单指数三个月来首度萎缩，而整体新订单指数也较上月略下滑，为三个月低点。

“这说明经济复苏动力受阻，下行压力加大。”财新智库首席经济学家何帆称，美联储开始加息后全球市场预计会更加动荡，中国政府短期内应更关注外部风险因素，并相应对宏观经济政策进行微调，来确保经济不会出现断崖式下降。

同时，何帆指出，政府还需要推进供给侧改革来释放增长潜力。

库存方面，受减产影响，采购库存降至八个月低点，而销售放缓则导致成品库存较上月增加。

与此同时，就业指数已经连续26个月处在50下方，月内雇员人数减少的厂商普遍是采取了缩减规模的措施，还有就是员工自动离职后不再填补空缺。

价格方面仍在承受通缩压力。受原材料价格低迷影响，12月制造业投入价格指数虽较之前触及的九个月低点回升，但继续处于44下方，为八个月来的次低。出厂价格指数略上升，但亦为11个月来次低，降价原因普遍与投入成本下降的传导效应有关，另外也是为了吸引新业务。

需求回升带动生产增速加快，推动中国12月官方制造业PMI微幅回升。但指数仍处于临界点下方、且低于历史同期水平，尤其从业人员指数续降至四年来最低水平，表明制造业下行压力依然较大。

中央经济工作会议将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。而“牢牢抓住发展这个第一要务不放松”意味着“稳增长”仍是主线；政策调控上也要求积极财政政策加大力度、货币政策灵活适度，以对冲去产能、去库存和去杠杆对经济的冲击。

交通银行金融研究中心发布报告称，2016年中国经济仍将在稳增长和调结构之间权衡，需求侧的稳增长政策着眼于短期经济增长，而供给侧的结构性调整更多地作用于中长期经济增长质量的提升。

“预计2016年经济增速仍有下行压力，随着前期大量稳增长政策逐渐释放效力，同时当前政策力度的加大，全年经济增长很可能前低后稳。”交行表示。

10月初Markit称，将停止发布“财新中国通用制造业PMI预览”，而2015年9月23日发布的“财新中国通用制造业PMI预览”是最后一期。所谓“预览值”即初值；此前Markit会在当月末先公布当月的PMI数据初值，然后在下月初公布终值。

中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)此前联合公布，中国宏观经济先行指标--2015年12月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI 微升至49.7，和路透调查预估中值相符，略高于上月的49.6。（完）