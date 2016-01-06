财新中国12月服务业PMI降至17个月低点 应逐渐放宽管制

路透北京1月6日 - 需求减少带来的竞争加剧，导致服务业收费价格进一步回落，财新中国12月服务业PMI亦降至17个月低点。这要求政府逐步放松服务业管制，释放供给侧改革的潜力。

财新/Markit周三联合公布，中国2015年12月综合采购经理人指数(PMI)环比下降1.1个百分点至49.4；当月服务业PMI则降至50.2，创2014年7月以来最低水准（当时为50.0），同时也是2005年11月开始该项调查以来的次低水平，2015年11月为51.2。

服务业PMI中，12月新订单指数环比下降0.5个百分点至50.6，创三个月低位；收费价格指数亦在50下方进一步萎缩，环比降幅0.3个百分点；但与此同时，投入价格指数虽然有所回落，但依然处在50上方的扩张区域。

“服务业面临种种约束，政府需要逐渐放开管制，才能释放供给侧改革的潜力，促进经济结构调整，并帮助工业转型升级，”财新智库首席经济学家何帆评价称。

新闻稿称，服务业新业务和经营活动放缓导致企业对未来一年前景维持相对谨慎的立场，12月经营预期指数进一步下滑，远低于历史平均水平。

“最新调查显示，多数企业反映客户需求相对疲弱...企业成本上升主要和薪酬有关，另一方面因为竞争加剧，许多企业进一步降低了服务价格，”新闻稿称。

不过，12月服务业就业指数小幅上升，让市场略感宽慰，受访业者称这主要和正在推进的公司扩张计划有关。

高盛高华认为，得益于此前加大财政支出等支持性政策措施的推动，12月实体经济增速或在11月环比反弹的基础上保持坚挺；但2016年一季度经济增速可能再度走软，经济的曲折减速状态或将贯穿2016年全年。

“展望2016年，政策将在全年保持放松倾向，但近期的政策立场已经极为宽松，预计政策将在1月份进一步放松有些不切实际...预计支持性政策措施将为增长减速提供关键缓冲,”高盛高华在报告中称。

内外需低迷拖累财新中国12月制造业PMI回落至三个月低点，结束前两月回升态势，并已连续10个月处于荣枯线下方；官方制造业PMI虽然微幅回升，但亦仍处在临界点下方、且低于历史同期水平。这些都表明制造业增长前景仍未有明显改观。

中央经济工作会议提出，2016年主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务；积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。（完）