8月财新中国制造业和服务业PMI双双下行 整体压力有增无减

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月1日 - 财新中国8月制造业PMI终值虽较初值略微上修，但仍创下近六年半最低水平；与此同时服务业扩张动力减弱，服务业PMI降至逾一年低位。经济下行压力有增无减，稳增长依然是第一要务。
财新/Markit周二联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。这也是该指数连续第六个月处在荣枯线下方，上月终值为47.8。
而同样是受新订单增速放缓拖累，财新中国8月服务业PMI降至51.5的13个月低位，企业经营预期指数也跌至历史第三低点。
“制造业PMI终值持续回落，分项数据显示市场对商品和原材料的需求依然疲软，”财新智库首席经济学家何帆称，“近期全球金融市场震荡可能冲击实体经济，悲观预期正在自我实现。”
他并指出，服务业PMI虽然仍在荣枯线以上，但环比7月降幅达2.3个点，部分应归因于股市震荡导致金融服务业扩张放缓；中国8月综合PMI为2014年4月以来首次跌破50，暗示服务业扩张尚不足以抵消制造业的萎靡态势。
“宏观调控必须继续，新的改革必须推进；政策微调同时也要加快结构改革，来释放经济增长潜能、并恢复市场信心，”何帆称。
Markit提供的新闻稿显示，8月制造业新业务和新出口订单指数均为连续第二个月处在50下方，其中前者为2014年3月以来最低水准，后者为2013年6月以来最低。
受此拖累，制造业产出指数跌至46.4，创下2011年11月以来最低水平。初值为46.6，上月终值47.1。
“17%受访厂商月内从海外接获的新业务减少，许多厂商提到外需普遍减弱，”新闻稿称。
与此同时，需求下降，企业亦相应压缩采购，8月采购数量指数为2009年3月以来最低，产成品库存指数则为半年来首次出现积压。
就业指数亦继续徘徊在荣枯线下方，接近6月创下的76个月最低水准；至此，制造业者已经连续22个月压缩用工。
“许多受访厂商反映，公司采取压缩规模措施，导致雇员数量减少。还有一些厂商提到，部分雇员因工作量不足而辞职，”新闻稿称。
**服务业增长动力减弱**
和制造业萎靡不振形成对比的是，服务业PMI今年一直在荣枯线50上方。但经济不景气、尤其6月中旬以来股市震荡冲击金融服务业，服务业增长动力也有所减弱。
Markit提供的新闻稿显示，8月服务业新业务指数亦创下13个月低位，部分企业表示市况疲弱影响到了客户需求。
企业对增加用工也更加谨慎，8月就业指数仅略超50的临界值，显示月内用工增幅极其轻微。
“受访企业的报告显示，部分企业增加人手以配合开展新项目，其他企业则表示工作量不足，导致部分员工辞职或被裁员，”新闻稿称。
市况相对疲弱削弱了一些企业对经营增长的预期，8月服务业经营预期指数降至2005年11月开始此项调查以来的第三低位。
中国7月工业增长仅6%，官方和财新制造业PMI亦萎靡不振，再加上为纪念抗战胜利70周年，8月下旬北京周边省份有不少企业停工，都预示三季度开局经济不佳。多数分析人士预测季度增速很可能跌破7%。
国内大型投行--中金宏观团队预计，8月整体经济活动将趋弱，虽然工业同比增速可能小幅上升至6.6%，但这主要是受去年同期低基数影响；8月固定资产投资增速可能回落至个位数9.5%，1-8月投资增速预计10.9%。
“在国内和全球市场动荡加剧、大宗商品价格波动以及外部需求疲弱的背景下，政府有必要加大财政宽松的力度来促进经济复苏，”中金预计，下半年政府将加大推动有效投资的力度，并期待明年财税体制改革能减轻有效税负。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。
中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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