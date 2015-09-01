8月财新中国制造业和服务业PMI双双下行 整体压力有增无减

路透北京9月1日 - 财新中国8月制造业PMI终值虽较初值略微上修，但仍创下近六年半最低水平；与此同时服务业扩张动力减弱，服务业PMI降至逾一年低位。经济下行压力有增无减，稳增长依然是第一要务。

财新/Markit周二联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。这也是该指数连续第六个月处在荣枯线下方，上月终值为47.8。

而同样是受新订单增速放缓拖累，财新中国8月服务业PMI降至51.5的13个月低位，企业经营预期指数也跌至历史第三低点。

“制造业PMI终值持续回落，分项数据显示市场对商品和原材料的需求依然疲软，”财新智库首席经济学家何帆称，“近期全球金融市场震荡可能冲击实体经济，悲观预期正在自我实现。”

他并指出，服务业PMI虽然仍在荣枯线以上，但环比7月降幅达2.3个点，部分应归因于股市震荡导致金融服务业扩张放缓；中国8月综合PMI为2014年4月以来首次跌破50，暗示服务业扩张尚不足以抵消制造业的萎靡态势。

“宏观调控必须继续，新的改革必须推进；政策微调同时也要加快结构改革，来释放经济增长潜能、并恢复市场信心，”何帆称。

Markit提供的新闻稿显示，8月制造业新业务和新出口订单指数均为连续第二个月处在50下方，其中前者为2014年3月以来最低水准，后者为2013年6月以来最低。

受此拖累，制造业产出指数跌至46.4，创下2011年11月以来最低水平。初值为46.6，上月终值47.1。

“17%受访厂商月内从海外接获的新业务减少，许多厂商提到外需普遍减弱，”新闻稿称。

与此同时，需求下降，企业亦相应压缩采购，8月采购数量指数为2009年3月以来最低，产成品库存指数则为半年来首次出现积压。

就业指数亦继续徘徊在荣枯线下方，接近6月创下的76个月最低水准；至此，制造业者已经连续22个月压缩用工。

“许多受访厂商反映，公司采取压缩规模措施，导致雇员数量减少。还有一些厂商提到，部分雇员因工作量不足而辞职，”新闻稿称。

**服务业增长动力减弱**

和制造业萎靡不振形成对比的是，服务业PMI今年一直在荣枯线50上方。但经济不景气、尤其6月中旬以来股市震荡冲击金融服务业，服务业增长动力也有所减弱。

Markit提供的新闻稿显示，8月服务业新业务指数亦创下13个月低位，部分企业表示市况疲弱影响到了客户需求。

企业对增加用工也更加谨慎，8月就业指数仅略超50的临界值，显示月内用工增幅极其轻微。

“受访企业的报告显示，部分企业增加人手以配合开展新项目，其他企业则表示工作量不足，导致部分员工辞职或被裁员，”新闻稿称。

市况相对疲弱削弱了一些企业对经营增长的预期，8月服务业经营预期指数降至2005年11月开始此项调查以来的第三低位。

中国7月工业增长仅6%，官方和财新制造业PMI亦萎靡不振，再加上为纪念抗战胜利70周年，8月下旬北京周边省份有不少企业停工，都预示三季度开局经济不佳。多数分析人士预测季度增速很可能跌破7%。

国内大型投行--中金宏观团队预计，8月整体经济活动将趋弱，虽然工业同比增速可能小幅上升至6.6%，但这主要是受去年同期低基数影响；8月固定资产投资增速可能回落至个位数9.5%，1-8月投资增速预计10.9%。

“在国内和全球市场动荡加剧、大宗商品价格波动以及外部需求疲弱的背景下，政府有必要加大财政宽松的力度来促进经济复苏，”中金预计，下半年政府将加大推动有效投资的力度，并期待明年财税体制改革能减轻有效税负。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。

中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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