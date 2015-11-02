10月财新中国制造业PMI小幅回升 稳增长政策逐渐发挥效应

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月2日 - 财新中国10月制造业PMI小幅回升至四个月高点，表明随着稳增长政策发挥效应，制造业放缓势头有所减慢。但该指数已经连续八个月处在荣枯线下方，也说明面临产能过剩和需求疲弱的双重挤压，制造业仍压力重重。
财新/Markit周一联合公布，中国10月制造业采购经理人指数(PMI)小幅反弹至48.3，为今年6月以来最高水准。上月终值47.2。（图表 link.reuters.com/hyz85w ）
Markit提供的新闻稿并显示，受新出口订单指数返回50上方激励，新订单指数和产出指数亦双双创下四个月高位，不过依然处在荣枯线下方的萎缩区域。
“PMI小幅回升表明制造业整体放缓势头有所减弱，前期刺激举措已经开始发挥效应，”财新智库首席经济学家何帆称。
但他也指出，总需求疲弱依然是经济增长面临的最大阻力，而大宗商品价格持续下降带来的通缩风险亦值得警惕。
“新出口订单指数为6月来首次返回扩张区域，暗示内需疲弱可能是抑制需求的一个关键因素，”Markit新闻稿称，“采购数量指数已经连续第四个月位于50下方。”
而订单不旺导致产出活动低迷，也让制造业PMI就业人员指数在最近两年持续在50下方徘徊。最新调查显示，有11%受访制造业者裁员，一些企业称裁员主因公司压缩规模，以及自愿离职者岗位不再录用新员工。
价格方面，受大宗商品价格持续下降影响，制造业者投入价格指数已经连续15个月处在50下方；而为了提振客户需求，生产商纷纷调降产品售价，出厂价格指数亦连续15个月处在萎缩区域。
周日出炉的中国官方制造业PMI持平于上月的49.8，表明随着政策逐步落地，经济增长保持趋稳态势，不过官方非制造业PMI创近七年来新低53.1，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长政策措施仍需抓紧落实。
备受关注的中国中共五中全会上周四闭幕，会议审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。
而在中国经济增长持续减速、且今年三季度破七降至6.9%的时点上，五中全会会议公报并没有披露备受关注的“十三五”经济增速目标问题。
10月初Markit发布报告中称，将停止发布“财新新中国通用制造业PMI预览”，而2015年9月23日发布的“财新中国通用制造业PMI预览”是最后一期。所谓“预览值”即初值；此前Markit会在当月末先公布当月的PMI数据初值，然后在下月初公布终值。
中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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