财新中国1月制造业PMI微升至48.4 仍连11月处荣枯线下方

路透北京2月1日 - 中国制造业在2016年伊始仍保持较弱态势。财新中国1月制造业PMI自上月低点略微回升，仍连续11个月处于荣枯线50下方，制造业增长前景未有明显改观。

财新/Markit周一联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI小幅升至48.4，上月为48.2；当月新订单指数上升0.8至48.5，为七个月高位。

Markit提供的新闻稿显示，产出指数连续第二个月下滑并位于50下方，受访者称，相对低迷的市况和新订单减少促使他们减产；订单方面，尽管整体订单略有改善，但出口状况不太理想，新出口订单连续第二个月下降并处于萎缩状态。

就业指数亦小幅下滑至四个月低点，且已持续27个月在萎缩区间，月内雇员人数减少的厂商普遍是采取了缩减规模的措施，还有就是员工自动离职后不再填补空缺。

为适应减产需要，企业也在年初减少了采购活动，采购库存较前月回升且为七个月高点，而成品库存指数基本与上月持平。

价格方面仍在承受通缩压力。1月制造业投入价格指数升至七个月高点，但受原材料价格低迷影响，已连续18个月收缩。出厂价格指数表现与投入价格类似，较前月回升，但也连续18个月在50下方。厂商降价原因主要是为了吸引新业务。

去年10月初Markit称，将停止发布“财新中国通用制造业PMI预览”，而2015年9月23日发布的“财新中国通用制造业PMI预览”是最后一期。所谓“预览值”即初值；此前Markit会在当月末先公布当月的PMI数据初值，然后在下月初公布终值。

中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）