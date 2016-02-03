1月财新中国服务业PMI升至六个月高点 显示经济结构改善

路透北京2月3日 - 与稍早公布的官方非制造业PMI略有不同，1月财新中国服务业PMI展现改善迹象，脱离17个月低点强劲回升，就业和经营预期等指数均创下数月高点，这在一定程度上有助于减轻制造业放缓的负面影响。

财新/Markit周三联合公布，中国2016年1月综合采购经理人指数(PMI)环比上升0.7个百分点至50.1，重回荣枯线上方；当月服务业PMI则大幅回升至52.4，脱离上月的17个月低点，创下六个月新高。

对此财新智库首席经济学家何帆称，这反映经济正在复苏当中。他认为服务业较快增长在一定程度上减弱了制造业放缓的影响，也显示出经济结构的改善。

“政府应继续推进改革，放开行政管制并减少对服务业市场进入门槛的限制。这将有助于释放服务业潜力，改善经济结构。”他称。

财新服务业PMI中，1月就业指数和经营预期指数均升至六个月高点，不过后者仍处于历史均值下方的较低水准。

受访者称，新业务增加是1月服务业景气好转的主要原因。新订单指数升至近三个月高点，受访者指出这主要归因于新产品发布以及潜在客户需求增加。

价格方面，收费价格指数微升但仍在50下方，服务业者压低售价主要来自于竞争压力；而投入价格指数微降，但依然处在50上方的扩张区域。

周一公布的中国1月官方非制造业PMI下降0.9个百分点至53.5，其中，存货、投入品价格和业务活动预期指数环比均有所上升，升幅均在1个百分点之内；其余各主要指数环比均有所下降，其中，新出口订单指数环比降幅最大，为3.6个百分点，新订单指数降幅次之，为2.1个百分点。

由于官方PMI样本以大型企业为主，而财新PMI受访对象主要是中小型企业，两项数据在个别月份走势会出现分化。（完）