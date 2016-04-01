中国3月财新制造业PMI升至13个月高点 新订单九个月来首度扩张

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月1日 - 随着前期刺激政策显现效果，中国3月财新制造业PMI升至13个月最高水平，所有分项指标均改善，新订单九个月来首度扩张并升至一年多高位，不过连续一年多萎缩，意味着制造业还需要更多政策支持。
财新/Markit周五联合公布，中国3月制造业采购经理人指数(PMI)升至49.7，为2015年2月以来最高水准，上月为48
Markit提供的新闻稿并显示，3月新订单指数自上月的48.3大幅升至50.9，创下13个月高位且九个月首度升至50上方，新订单总量回升，带动产出指数升至一年高点，四个月来首次扩张。
“所有分项指标都比上月改善。产出和新订单分项升至50荣枯线之上，显示政府采取的刺激政策开始显现效果。”财新智库首席经济学家何帆称。 不过他同时指出，鉴于当前情况仍不太确定，政府需要继续通过温和刺激举措来加强市场信心。 新出口订单指数仍在萎缩，但升至四个月新高。新接出口业务减少的厂商普遍表示原因与国外客户需求疲弱有关。
就业分项比上月略改善，但处于收缩状态已约有两年半。受访厂商的报告显示，为节省成本，厂商采取了缩减规模的措施，导致用工数量下降。 采购和成品库存指数均较前月回升，但均在50下方，厂商普遍表示库存下降的原因与持续的库存调整措施有关。
通缩压力则得到实质缓解。投入和出厂价格指数双双升至扩张区间，分别为20个月和30个月最高。
中国总理李克强此前表示，中国经济调结构过程中出现短期小幅波动难以避免，长期看好的基本面没有改变，今年经济开局平稳；而一旦经济运行滑出合理区间，将果断采取综合性措施，来防止失速，保持经济运行在合理区间。
去年10月初Markit称，将停止发布“财新中国通用制造业PMI预览”，而2015年9月23日发布的“财新中国通用制造业PMI预览”是最后一期。所谓“预览值”即初值；此前Markit会在当月末先公布当月的PMI数据初值，然后在下月初公布终值。
中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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