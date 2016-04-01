中国3月财新制造业PMI升至13个月高点 新订单九个月来首度扩张

路透北京4月1日 - 随着前期刺激政策显现效果，中国3月财新制造业PMI升至13个月最高水平，所有分项指标均改善，新订单九个月来首度扩张并升至一年多高位，不过连续一年多萎缩，意味着制造业还需要更多政策支持。

财新/Markit周五联合公布，中国3月制造业采购经理人指数(PMI)升至49.7，为2015年2月以来最高水准，上月为48

Markit提供的新闻稿并显示，3月新订单指数自上月的48.3大幅升至50.9，创下13个月高位且九个月首度升至50上方，新订单总量回升，带动产出指数升至一年高点，四个月来首次扩张。

“所有分项指标都比上月改善。产出和新订单分项升至50荣枯线之上，显示政府采取的刺激政策开始显现效果。”财新智库首席经济学家何帆称。 不过他同时指出，鉴于当前情况仍不太确定，政府需要继续通过温和刺激举措来加强市场信心。 新出口订单指数仍在萎缩，但升至四个月新高。新接出口业务减少的厂商普遍表示原因与国外客户需求疲弱有关。

就业分项比上月略改善，但处于收缩状态已约有两年半。受访厂商的报告显示，为节省成本，厂商采取了缩减规模的措施，导致用工数量下降。 采购和成品库存指数均较前月回升，但均在50下方，厂商普遍表示库存下降的原因与持续的库存调整措施有关。

通缩压力则得到实质缓解。投入和出厂价格指数双双升至扩张区间，分别为20个月和30个月最高。

中国总理李克强此前表示，中国经济调结构过程中出现短期小幅波动难以避免，长期看好的基本面没有改变，今年经济开局平稳；而一旦经济运行滑出合理区间，将果断采取综合性措施，来防止失速，保持经济运行在合理区间。

去年10月初Markit称，将停止发布“财新中国通用制造业PMI预览”，而2015年9月23日发布的“财新中国通用制造业PMI预览”是最后一期。所谓“预览值”即初值；此前Markit会在当月末先公布当月的PMI数据初值，然后在下月初公布终值。

中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）