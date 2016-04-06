财新3月中国服务业及综合PMI均扩张 经济整体回暖迹象增多

路透北京4月6日 - 财新3月中国服务业PMI显示企业经营活动扩张加快，而综合PMI重返扩张区间并创11个月高点，为整体经济的季节性回暖再添证据；不过服务业用工31个月来首次收缩，显示复苏基础尚待巩固。

财新/Markit周三联合公布，中国3月综合采购经理人指数(PMI)CNPMIS=ECI至51.3，自上月低点49.4回升，创出2015年5月以来最高；当月服务业PMI为52.2，较2月上升1个百分点。

财新智库首席经济学家何帆称，整体而言服务业表现良好，不过就业指数自2013年8月以来首次跌破荣枯线50。“经济状况起伏不定，说明复苏缺乏坚实基础。”他认为，政府需要推进供给侧改革来鼓励新兴产业的发展。

Markit提供的新闻稿称，服务业企业普遍表示，经营活动增速的轻微上升与市场基本面转强、新业务持续增加有关。3月新接业务总量增速与经营活动相似，小幅增长，但相比历史数据偏弱。

3月服务业就业指数跌至48.9，为31个月来首次低于荣枯线，反映服务业用工逾两年半来首次出现收缩。许多受访企业在员工自愿离职后没有填补空缺，还有部分企业因为销售未如预期而裁减人手。

同时，虽然成本负担进一步上升，企业在3月仍轻微下调收费价格。3月投入价格指数环比略降但仍在50之上，收费价格指数则降至50下方。

服务业的经营信心曾在2月创下七个月来最高值，3月则轻微下降至今年以来的最低点。企业预期未来一年的经营活动会有所增长，原因普遍与经济状况预期改善、公司计划扩张以及新产品开发等因素有关。

中金公司发布报告称，1-2月经济数据显示了一些积极信号。随着逆周期政策效果显现以及预期改善，预计经济活动在3月继续企稳，并预测一季度国内生产总值（GDP）同比增速为6.9%。

上周五出炉的中国3月官方和财新制造业PMI双双超预期大幅反弹，分别创下九个和13个月高点，官方非制造业PMI恢复强势，显示内外需求改善助企业景气迎来转机，预计二季度经济明显改善，进入回暖通道。

中国总理李克强此前表示，中国经济调结构过程中出现短期小幅波动难以避免，长期看好的基本面没有改变，今年经济开局平稳；而一旦经济运行滑出合理区间，将果断采取综合性措施，来防止失速，保持经济运行在合理区间。

由于官方PMI样本以大型企业为主，而财新PMI受访对象主要是中小型企业，两项数据在个别月份走势会出现分化。（完）