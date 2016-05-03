财新中国4月制造业PMI小幅回落至49.4 经济仍在筑底中

路透北京5月3日 - 财新中国4月制造业PMI小幅回落，表明工业复苏基础依然疲弱，经济还在筑底过程中。对经济企稳的可持续性还需观察，二季度增速可能进一步放缓。

财新/Markit周二联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)小幅下降至49.4，但依然是过去10个月来次高水准。上月该指数环比大涨1.7至49.7，创2015年2月以来最高水准。

Markit提供的新闻稿并显示，除价格指数外，其它如产出、新订单、新出口订单、就业、采购等指数环比纷纷回落；尤其产出指数再度跌至分水岭50下方，环比下降0.5个点至49.9。

“所有分项表明，和上月相比情况变得糟糕，产出指数再度跌破50，经济有起伏表明依然缺乏强劲复苏基础，还在筑底过程中。”财新智库首席经济学家何帆称。

他认为，政府需要密切留意经济进一步放缓的风险。

Markit提供的新闻稿显示，4月新订单指数跌至50，新出口订单连续五个月处在50下方的萎缩区域；有迹象表明外需疲弱导致新出口订单进一步减少。

而相对惨淡的市场环境和客户需求，导致企业对生产计划相当谨慎，部分企业还进一步缩减用工规模，或者在员工自愿离职后不再增聘新人。

4月产成品库存指数环比降幅高达2.8个点，跌至2009年1月以来最低水准。“报告库存下降的企业普遍将此归因于库存控制举措，以及产品已经售出。”新闻稿称。

价格方面，投入和产出价格指数双双进一步走升，17%的受访企业报告称投入价格上升，4%报告下降，大多数企业都提到了原材料价格上涨；14%的受访企业在调查期内上调了产出价格，不过大部分企业称调价是因为投入成本增加。

基建投资加快和房地产市场回暖惠及制造业，中国4月官方制造业PMI连续第二个月处于扩张区间，与之相关的服务业4月亦表现活跃，支撑服务业PMI持于高位。不过制造业PMI自上月高点回落且不及市场预期，预示中国经济尽管春节后进入回暖通道，下行压力仍不容忽视。

中信建投宏观债券首席分析师黄文涛在春季宏观报告中指出，房地产销售已出现下滑迹象，加上房地产去库存任务依旧未完成，房地产投资高增长能否持续有待观察；更能代表经济增长内生动力的消费、制造业投资、民间固定资产投资等指标增速放缓。

“盈利预期不足与产能过剩依旧制约制造业投资，经济下滑与居民收入下滑制约消费，对于经济企稳的可持续性仍需观察。”他说，“综合考虑，预计二季度GDP增速6.5%。”

中国一季度GDP同比增速延续下行至6.7%，但基本符合市场预期，显示低位企稳；尤其3月基建和房地产投资反弹明显，加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上。

去年10月初Markit称，将停止发布“财新中国通用制造业PMI预览”，而2015年9月23日发布的“财新中国通用制造业PMI预览”是最后一期。所谓“预览值”即初值；此前Markit会在当月末先公布当月的PMI数据初值，然后在下月初公布终值。

中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）