财新中国4月制造业PMI小幅回落至49.4 经济仍在筑底中

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京5月3日 - 财新中国4月制造业PMI小幅回落，表明工业复苏基础依然疲弱，经济还在筑底过程中。对经济企稳的可持续性还需观察，二季度增速可能进一步放缓。
财新/Markit周二联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)小幅下降至49.4，但依然是过去10个月来次高水准。上月该指数环比大涨1.7至49.7，创2015年2月以来最高水准。
Markit提供的新闻稿并显示，除价格指数外，其它如产出、新订单、新出口订单、就业、采购等指数环比纷纷回落；尤其产出指数再度跌至分水岭50下方，环比下降0.5个点至49.9。
“所有分项表明，和上月相比情况变得糟糕，产出指数再度跌破50，经济有起伏表明依然缺乏强劲复苏基础，还在筑底过程中。”财新智库首席经济学家何帆称。
他认为，政府需要密切留意经济进一步放缓的风险。
Markit提供的新闻稿显示，4月新订单指数跌至50，新出口订单连续五个月处在50下方的萎缩区域；有迹象表明外需疲弱导致新出口订单进一步减少。
而相对惨淡的市场环境和客户需求，导致企业对生产计划相当谨慎，部分企业还进一步缩减用工规模，或者在员工自愿离职后不再增聘新人。
4月产成品库存指数环比降幅高达2.8个点，跌至2009年1月以来最低水准。“报告库存下降的企业普遍将此归因于库存控制举措，以及产品已经售出。”新闻稿称。
价格方面，投入和产出价格指数双双进一步走升，17%的受访企业报告称投入价格上升，4%报告下降，大多数企业都提到了原材料价格上涨；14%的受访企业在调查期内上调了产出价格，不过大部分企业称调价是因为投入成本增加。
基建投资加快和房地产市场回暖惠及制造业，中国4月官方制造业PMI连续第二个月处于扩张区间，与之相关的服务业4月亦表现活跃，支撑服务业PMI持于高位。不过制造业PMI自上月高点回落且不及市场预期，预示中国经济尽管春节后进入回暖通道，下行压力仍不容忽视。
中信建投宏观债券首席分析师黄文涛在春季宏观报告中指出，房地产销售已出现下滑迹象，加上房地产去库存任务依旧未完成，房地产投资高增长能否持续有待观察；更能代表经济增长内生动力的消费、制造业投资、民间固定资产投资等指标增速放缓。
“盈利预期不足与产能过剩依旧制约制造业投资，经济下滑与居民收入下滑制约消费，对于经济企稳的可持续性仍需观察。”他说，“综合考虑，预计二季度GDP增速6.5%。”
中国一季度GDP同比增速延续下行至6.7%，但基本符合市场预期，显示低位企稳；尤其3月基建和房地产投资反弹明显，加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上。
去年10月初Markit称，将停止发布“财新中国通用制造业PMI预览”，而2015年9月23日发布的“财新中国通用制造业PMI预览”是最后一期。所谓“预览值”即初值；此前Markit会在当月末先公布当月的PMI数据初值，然后在下月初公布终值。
中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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