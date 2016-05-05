财新4月中国服务业及综合PMI双双回落 经济仍面临较大下行压力

路透北京5月5日 - 财新4月中国服务业PMI环比小幅回落，就业指数虽然明显回升，但仅略超50临界值，表明用工增速依然轻微。这和跌至萎缩区域的制造业PMI一道，表明经济仍面临较大下行压力。

财新/Markit周四联合公布，中国4月服务业采购经理人指数(PMI)CNPMIS=ECI下滑至51.8，环比降幅0.4个点；当月综合PMI环比亦下降0.5个点，至50.8。

Markit提供新闻稿显示，4月服务业就业指数环比强劲回升2个点，返回50上方的扩张区域，但仅略超50临界值，显示用工增速依然轻微；当月服务业新订单指数环比上涨0.9个点，触及三个月高位。

“服务业PMI环比下降0.4个点，但就业指数反弹明显，返回50上方；综合PMI环比亦下降，但仍在扩张区域，”财新智库首席经济学家何帆称，“服务业扩张帮助抵消制造业放缓的部分压力。”

他认为，整体而言经济仍面临较大下行压力，政府需要继续推行温和刺激举措以避免“硬着陆”。

Markit提供的新闻稿显示，月内12%受访企业接获更多新业务，不足3%企业报告称新业务减少；受访企业指因新产品开发加上客户潜在需求转强，促进了新业务增长，进而带动就业的扩张。

价格方面，尽管升幅轻微，但4月服务业收费价格指数却是八个月来第二次处在临界值上方；部分企业因投入成本上升而加价，但市场竞争加剧整体上限制了企业的定价力。

在过去六年半以来服务业平均成本负担一直处在扩张区域，4月投入价格指数进一步上升，但仍低于长期平均值；受访企业反映，压力主要来自薪酬成本与原材料价格的上涨。

4月服务业经营预期指数和创下三个月低点的3月持平，相比历史数据仍属低迷；约五分之一受访企业预测经营活动会扩张，乐观因素包括公司扩张计划、新项目开发和市况预期向好等。

瑞银中国首席经济学家汪涛预计，4月实体经济活动将继续改善，但由于基数较高，工业和房地产增速可能较3月有所回落，3月工业同比增速可能小幅回落至6.6%。

“近期政策宽松势头或已见顶，预计未来几个月宏观政策会维持目前基调基本不变，在二季度数据公布、7月的政治局会议期间再做进一步回顾和必要调整，”她表示。

此前公布的中国4月官方制造业PMI自上月高点回落且不及市场预期，财新中国制造业PMI亦小幅回落，表明工业复苏基础依然脆弱，经济还在筑底过程中。

PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）