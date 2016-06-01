财新中国5月制造业PMI续降至49.2 经济“L型”筑底政策支持不可缺

路透北京6月1日 - 财新中国5月制造业PMI连续第二个月小幅回落，显示制造业仍在收缩，一季度经济向好的局面难以延续，经济筑底过程中，政策适当支持必不可少。

财新/Markit周三联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)小幅下降至49.2，为三个月新低且已连续15个月收缩，不过，该数据依然是过去近一年来的较高水准。

Markit提供的新闻稿显示，产出、新订单、新出口订单、价格等指数环比纷纷回落；新订单指数三个月来首次跌至分水岭50下方，环比下降0.3个点至49.7。就业指数则有小幅上升。

“整体而言，中国经济一季度的复苏未能延续，处于筑底过程中。”财新智库首席经济学家何帆称。

他认为，政府需要全力推进积极财政政策的实施，辅以稳健货币政策，避免经济进一步放缓。

Markit提供的新闻稿显示，5月新订单指数跌破50，新出口订单亦降至三个月新低，且已连续六个月处在50下方的萎缩区域。据受访厂商反映，在最近调查期间，市况疲弱，客户需求下降，月内新出口业务量也有下降。

5月制造业就业状况略有好转，环比上升0.2，但就业指数（经季节性调整）仍然接近2月创下的7年来最低记录。部分用工数量下降的厂商表示，采取缩减规模措施是为提高效率，还有一些厂商则在雇员离职后没有填补职缺。

5月采购和产成品库存指数环比均有上升，但均在50下方的收缩区间，受访厂商的报告显示，库存控制措施，加上厂商减产，共同导致5月份库存下降。

价格方面，投入和产出价格指数均在50上方但有所下行，部分受访厂商提到原料涨价，推高了整体投入成本。鉴于成本负担增加，制造业5月份产品平均出厂价格在上月的可观升幅上进一步小幅上升。

中金公司预测，随着决策层更加注重稳增长与供给侧改革之间的平衡，政策宽松力度边际上减弱，经济扩张势头在5月有所平缓。预计5月工业增加值环比略有上升，而同比增速小幅下跌至5.9%。地产和基建投资具有较强延续性和溢出效应，政府促进民间投资政策也开始逐步落地，有助于民间固定资产投资增速企稳，预计5月固定资产投资累计同比增长10.7%，消费总量依然稳健，预计5月同比增长10.0%。

他们认为，加快推进供给侧改革并不意味着稳增长政策转向；货币政策仍在宽松区间内，而财政政策还可发挥更大作用。

人民日报此前刊登权威人士讲话称，中国经济运行的总体态势符合预期，但很难用“开门红”“小阳春”等简单的概念加以描述；综合判断中国经济运行是L型的走势，这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。

中国财政部最新表示，要加快预算执行进度，压减库款规模，并按月对地方财政库款情况进行考核，以充分发挥财政资金的使用效益。业界认为，通知对地方政府有较强约束力，有助于加快目前存量财政存款的支出，提高银行体系流动性。

去年10月初Markit称，将停止发布“财新中国通用制造业PMI预览”，而2015年9月23日发布的“财新中国通用制造业PMI预览”是最后一期。所谓“预览值”即初值；此前Markit会在当月末先公布当月的PMI数据初值，然后在下月初公布终值。

中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）