财新5月中国服务业及综合PMI均续回落 经济增长动力稍减弱

路透北京6月3日 - 财新5月中国服务业PMI继续回落，包括新业务在内的多项指数均下行，而综合PMI指数创下三个月低点，反映中国经济增长动能略微减弱，需进一步释放服务业发展潜力。

财新/Markit周五联合公布，中国5月服务业采购经理人指数(PMI)较前月下降0.6个点至51.2，连续第二个月回落；当月综合PMI为50.5，较4月降0.3个点。

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称，服务业PMI中除收费价格之外的所有指数出现恶化迹象，而综合PMI连续第二个月下滑，反映制造业和服务业状况均有所下行。

“结构调整还在进行当中，制造业收缩的同时服务业在扩张。”他表示，“政府需要继续实施稳增长措施以助经济复苏，还需要放松对服务业的管制，释放增长潜力，促进经济转型和健康发展。”

5月服务业经营活动指数降至三个月低位，新业务指数从上月的52.7降至51.9。新闻稿指出，经营活动增速下降的背景原因是新订单增速减弱，在最近调查期间，新业务量仅小幅上升，增速远低于长期平均值。调查显示，新产品问世，一定程度上推动了新订单增长。

5月就业指数较前月略微下滑，但仍在扩张区间。服务业企业继续增加用工，部分企业因公司扩张计划而增加用工，另一些企业则因为重组计划而暂缓增聘。

数据显示，服务业平均投入成本进一步上升，但升幅放缓，继续低于长期平均值。不过，部分企业仍选择上调收费价格，借此把增加的成本负担传导给客户。整体而言，收费价格与4月持平。

5月企业对未来12个月的经营信心降至今年以来最低点。虽然有许多企业预测客户需求改善、公司扩张计划等因素将支撑未来一年的经营活动扩张，但也有报告显示经济前景未明朗，影响了整体信心度。

周三公布的三项中国5月PMI指数两降一持平，其分项指数中的新订单和价格指数均下行，显示内外需疲软之下，经济增长动能开始边际减弱。不过，鉴于房地产和基建投资仍在发力，中国经济暂无失速风险。其中，5月官方非制造业商务活动指数从上月的53.5降至53.1。

中国决策层对当前经济状况的判断稍有转变，人民日报此前刊登权威人士讲话称，中国经济运行的总体态势符合预期，但很难用“开门红”、“小阳春”等简单的概念加以描述；综合判断中国经济运行是L型的走势，这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的，不能也没必要用加杠杆的办法硬推经济增长。（完）