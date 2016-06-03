财新5月中国服务业及综合PMI均续回落 经济增长动力稍减弱

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月3日 - 财新5月中国服务业PMI继续回落，包括新业务在内的多项指数均下行，而综合PMI指数创下三个月低点，反映中国经济增长动能略微减弱，需进一步释放服务业发展潜力。
财新/Markit周五联合公布，中国5月服务业采购经理人指数(PMI)较前月下降0.6个点至51.2，连续第二个月回落；当月综合PMI为50.5，较4月降0.3个点。
财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称，服务业PMI中除收费价格之外的所有指数出现恶化迹象，而综合PMI连续第二个月下滑，反映制造业和服务业状况均有所下行。
“结构调整还在进行当中，制造业收缩的同时服务业在扩张。”他表示，“政府需要继续实施稳增长措施以助经济复苏，还需要放松对服务业的管制，释放增长潜力，促进经济转型和健康发展。”
5月服务业经营活动指数降至三个月低位，新业务指数从上月的52.7降至51.9。新闻稿指出，经营活动增速下降的背景原因是新订单增速减弱，在最近调查期间，新业务量仅小幅上升，增速远低于长期平均值。调查显示，新产品问世，一定程度上推动了新订单增长。
5月就业指数较前月略微下滑，但仍在扩张区间。服务业企业继续增加用工，部分企业因公司扩张计划而增加用工，另一些企业则因为重组计划而暂缓增聘。
数据显示，服务业平均投入成本进一步上升，但升幅放缓，继续低于长期平均值。不过，部分企业仍选择上调收费价格，借此把增加的成本负担传导给客户。整体而言，收费价格与4月持平。
5月企业对未来12个月的经营信心降至今年以来最低点。虽然有许多企业预测客户需求改善、公司扩张计划等因素将支撑未来一年的经营活动扩张，但也有报告显示经济前景未明朗，影响了整体信心度。
周三公布的三项中国5月PMI指数两降一持平，其分项指数中的新订单和价格指数均下行，显示内外需疲软之下，经济增长动能开始边际减弱。不过，鉴于房地产和基建投资仍在发力，中国经济暂无失速风险。其中，5月官方非制造业商务活动指数从上月的53.5降至53.1。
中国决策层对当前经济状况的判断稍有转变，人民日报此前刊登权威人士讲话称，中国经济运行的总体态势符合预期，但很难用“开门红”、“小阳春”等简单的概念加以描述；综合判断中国经济运行是L型的走势，这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的，不能也没必要用加杠杆的办法硬推经济增长。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。