财新7月中国服务业PMI自近一年高点回落 经济内生动力有待增强

路透北京8月3日 - 财新7月中国服务业PMI自近一年高点回落，主要指数多有下降，新业务增速减缓、就业重回收缩区间，反映中国经济增长内生动力仍欠稳，不过制造业相对良好的表现助力综合PMI升至近两年高点。

财新/Markit周三联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)较前月回落1个点至51.7；当月综合PMI为51.9，为22个月最高点。

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称，服务业PMI主要指数均有恶化迹象，尤其是就业指数在连续扩张三个月后又回到收缩区间。综合指数较前月上升1.6个点，创下2014年9月以来最高位，该指数的改善主要受益于制造业的明显扩张。

“包括积极财政政策在内的稳增长举措要继续实施，政府也应继续放松对服务业的管制。”他表示。

新业务指数较前月回落约1个点但保持扩张，新闻稿指出，7月经营活动增速减弱的原因是新订单增速放缓，整体新业务量在7月份小幅上升，一些受访企业表示新客户增加，促进了新业务量的增长。

就业指数在连续三个月扩张后又降至50下方，据受访企业反映，因采取了削减成本的措施，加上员工自愿离职后没有填补空缺，导致用工收缩。服务业价格上升压力放缓，投入价格指数降至18个月最低，仅小幅扩张，成本增加的原因普遍与燃料价格上升有关，收费价格指数亦小幅下降。

据新闻稿，月内服务业界对经营前景保持乐观，经营预期指数微升至3个月来最高，但仍然低于长期均值。预期经营活动会增长的企业普遍提到经济环境改善、市场持续扩张等预期因素。

此前公布的官方非制造业商务活动指数继续回升，自上月的53.7升至53.9，为今年以来的高点，与两大制造业PMI类似，服务业PMI也出现了背离。不过从各项指数来看，两者表现出相似的趋势。

官方非制造业PMI的新订单指数也出现回落并降至荣枯线之下，投入品、销售价格指数环比均下降，从业人员指数亦小幅回落，但业务活动预期与财新PMI一致，出现明显改善。

稍早公布的中国两项制造业PMI指标在7月出现背离，官方PMI微降至荣枯线下方，财新指数则劲升两个点至17个月高位。分析师认为，鉴于7月多地遭受洪涝灾害，不宜将官方PMI的收缩解读成制造业走弱的信号，结合发电耗煤等高频数据看，经济短期基本持稳。

最近召开的中央政治局会议提出，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视 的风险隐患。下半年要坚持适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策， 注重相机、灵活调控，把握好重点、节奏、力度，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。

新华连发多篇“年中经济观察”称，中国经济下半年下行压力依然较大，宏观调控的两难和多难问题或将有所增加；面对下半年的困难和挑战，要稳住宏观政策，不能自乱阵脚再搞强刺激。展望未来，经济新旧动能转换尤为重要，而培育新动能必须着力推动供给侧结构性改革；加大对创新的支持力度，进一步简政放权。（完）