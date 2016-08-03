财新7月中国服务业PMI自近一年高点回落 经济内生动力有待增强

人民币大幅收涨 因美元回调且机构结汇盘增加
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透北京8月3日 - 财新7月中国服务业PMI自近一年高点回落，主要指数多有下降，新业务增速减缓、就业重回收缩区间，反映中国经济增长内生动力仍欠稳，不过制造业相对良好的表现助力综合PMI升至近两年高点。
财新/Markit周三联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)较前月回落1个点至51.7；当月综合PMI为51.9，为22个月最高点。
财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称，服务业PMI主要指数均有恶化迹象，尤其是就业指数在连续扩张三个月后又回到收缩区间。综合指数较前月上升1.6个点，创下2014年9月以来最高位，该指数的改善主要受益于制造业的明显扩张。
“包括积极财政政策在内的稳增长举措要继续实施，政府也应继续放松对服务业的管制。”他表示。
新业务指数较前月回落约1个点但保持扩张，新闻稿指出，7月经营活动增速减弱的原因是新订单增速放缓，整体新业务量在7月份小幅上升，一些受访企业表示新客户增加，促进了新业务量的增长。
就业指数在连续三个月扩张后又降至50下方，据受访企业反映，因采取了削减成本的措施，加上员工自愿离职后没有填补空缺，导致用工收缩。服务业价格上升压力放缓，投入价格指数降至18个月最低，仅小幅扩张，成本增加的原因普遍与燃料价格上升有关，收费价格指数亦小幅下降。
据新闻稿，月内服务业界对经营前景保持乐观，经营预期指数微升至3个月来最高，但仍然低于长期均值。预期经营活动会增长的企业普遍提到经济环境改善、市场持续扩张等预期因素。
此前公布的官方非制造业商务活动指数继续回升，自上月的53.7升至53.9，为今年以来的高点，与两大制造业PMI类似，服务业PMI也出现了背离。不过从各项指数来看，两者表现出相似的趋势。
官方非制造业PMI的新订单指数也出现回落并降至荣枯线之下，投入品、销售价格指数环比均下降，从业人员指数亦小幅回落，但业务活动预期与财新PMI一致，出现明显改善。
稍早公布的中国两项制造业PMI指标在7月出现背离，官方PMI微降至荣枯线下方，财新指数则劲升两个点至17个月高位。分析师认为，鉴于7月多地遭受洪涝灾害，不宜将官方PMI的收缩解读成制造业走弱的信号，结合发电耗煤等高频数据看，经济短期基本持稳。
最近召开的中央政治局会议提出，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视 的风险隐患。下半年要坚持适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策， 注重相机、灵活调控，把握好重点、节奏、力度，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。
新华连发多篇“年中经济观察”称，中国经济下半年下行压力依然较大，宏观调控的两难和多难问题或将有所增加；面对下半年的困难和挑战，要稳住宏观政策，不能自乱阵脚再搞强刺激。展望未来，经济新旧动能转换尤为重要，而培育新动能必须着力推动供给侧结构性改革；加大对创新的支持力度，进一步简政放权。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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