6月财新制造业PMI降至四个月新低48.6 中国经济下行压力未见缓解

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京7月1日 - 中国6月制造业PMI续降至四个月低位，显示中国经济下行压力并未得到明显缓解，二季度经济增长大概率弱于一季度，中央应进一步加大政策力度予以支持。
财新/Markit周五联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI)连续第三个月下滑，至48.6，为2月以来最低水准，且已连续16个月收缩。
Markit提供的新闻稿显示，产出、新订单、价格等主要指数环比纷纷回落；产出指数环比下降1.7个点至48.1，连续三个月处于收缩且为四个月来最低。
“整体而言，二季度经济要明显弱于一季度，说明经济增长下行压力并没有缓解，” 财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，在外部环境动荡之时，为避免经济急剧下滑，政府必须加大积极财政政策力度，同时维持稳健货币政策。
Markit提供的新闻稿显示，市况欠佳，新业务减少，导致厂商减产。月内客户需求转弱，导致6月新订单指数连续第二个月在50下方，且为四个月低位；新出口订单较上月略有回升，但已连续七个月在收缩区间。
受访厂商表示，经济疲弱，影响了客户需求，全球市况恶化，削弱了外国客户需求。
6月制造业就业状况与前月接近，就业指数仍然接近2月创下的七年来最低记录。近10%受访厂商月内压缩用工，当中部分厂商是为了降低成本和提高效率。同时，厂商继续收紧库存控制，月内成品库存与采购库存皆降，但降幅皆较上月放缓。
价格方面，6月投入和产出价格指数均下行，前者跌破50荣枯线，结束了此前连续三个月的扩张态势，受访厂商普遍表示投入成本下降与原料降价有关。
中国总理李克强在天津召开的达沃斯会议上指出，中国经济整体平稳、稳中有进，保持在合理区间，今年完全能够实现经济发展主要目标。中国有足够政策工具保持经济运行在合理区间，还有充分能力防范系统性区域性风险，当中国经济出现短期波动时，希望市场平静看待。
货币政策上，央行网站公布的2015年年报指出，2016年央行将保持政策的连续性和稳定性，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，增强针对性和灵活性；强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道。
中国财政部则在5月底表示，去年全国政府债务的负债率将上升到41.5%左右，但仍低于欧盟60%的预警线；总体来看政府债务仍有一定举债空间，适度加大国债和地方政府债券发行规模，是政府依法规范加杠杆的重要举措。
去年10月初Markit称，将停止发布“财新中国通用制造业PMI预览”，而2015年9月23日发布的“财新中国通用制造业PMI预览”是最后一期。所谓“预览值”即初值；此前Markit会在当月末先公布当月的PMI数据初值，然后在下月初公布终值。
中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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