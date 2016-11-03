财新10月中国服务业PMI创四个月高点 年内经济料保持平稳增长

路透北京11月3日 - 新订单加速增长、就业稳步上升，带动财新10月中国服务业PMI升至四个月高点，当月综合PMI亦创逾三年半新高，显示中国经济暂已企稳，今年年内料能保持平稳增长态势。

财新/Markit周四联合公布，中国10月服务业采购经理人指数(PMI)较前月上升0.4点至52.4，为今年6月以来高点，且高于今年以来的平均水准52.0；而在制造业和服务业合力扩张的推动下，当月综合PMI亦大涨至52.9，创2013年3月以来最高。

“整体而言，中国10月经济保持增长，且增速加快。四季度可能会保持平稳增长态势。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。

不过他同时指出，由于经济增长动力依然不足，政策支持力度务必不能放松。

Markit提供的新闻稿显示，服务业新订单指数维持在扩张区间，亦为四个月来高点，显示中国服务业的新接订单量持续增长。受访企业表示，市况改善，客户需求相应回升。

就业指数环比继续回升，并创九个月新高。受访企业普遍表示，增加用工与公司扩张计划、经营活动增长预期有关。

对于未来12个月的经营前景，中国服务业界保持乐观，经营预期指数较9月份上升0.8点，但相比历史均值则仍然偏低。经济环境改善、市场有望扩张是月内支撑业界乐观预期的主要因素。

价格方面，投入品价格进一步上升，受访企业称这与用工成本和采购成本的上升有关；受竞争加剧等因素影响，收费价格略有回落，但仍维持在扩张区间。

此前公布的中国10月官方和财新制造业PMI双双创下逾两年高位，官方非制造业PMI亦触及10个月高点。经济回温迹象愈发明显，预计年内中国经济增速不会再现下降，完成全年经济增长目标已无悬念。

最近召开的中央政治局会议指出，中国要继续坚持适度扩大总需求，以推进供给侧结构型改革为主线，有效实施积极财政政策和稳健货币政策，要注重预期引导，深化细化具体化政策组合。（完）