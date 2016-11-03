财新10月中国服务业PMI创四个月高点 年内经济料保持平稳增长

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月3日 - 新订单加速增长、就业稳步上升，带动财新10月中国服务业PMI升至四个月高点，当月综合PMI亦创逾三年半新高，显示中国经济暂已企稳，今年年内料能保持平稳增长态势。
财新/Markit周四联合公布，中国10月服务业采购经理人指数(PMI)较前月上升0.4点至52.4，为今年6月以来高点，且高于今年以来的平均水准52.0；而在制造业和服务业合力扩张的推动下，当月综合PMI亦大涨至52.9，创2013年3月以来最高。
“整体而言，中国10月经济保持增长，且增速加快。四季度可能会保持平稳增长态势。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。
不过他同时指出，由于经济增长动力依然不足，政策支持力度务必不能放松。
Markit提供的新闻稿显示，服务业新订单指数维持在扩张区间，亦为四个月来高点，显示中国服务业的新接订单量持续增长。受访企业表示，市况改善，客户需求相应回升。
就业指数环比继续回升，并创九个月新高。受访企业普遍表示，增加用工与公司扩张计划、经营活动增长预期有关。
对于未来12个月的经营前景，中国服务业界保持乐观，经营预期指数较9月份上升0.8点，但相比历史均值则仍然偏低。经济环境改善、市场有望扩张是月内支撑业界乐观预期的主要因素。
价格方面，投入品价格进一步上升，受访企业称这与用工成本和采购成本的上升有关；受竞争加剧等因素影响，收费价格略有回落，但仍维持在扩张区间。
此前公布的中国10月官方和财新制造业PMI双双创下逾两年高位，官方非制造业PMI亦触及10个月高点。经济回温迹象愈发明显，预计年内中国经济增速不会再现下降，完成全年经济增长目标已无悬念。
最近召开的中央政治局会议指出，中国要继续坚持适度扩大总需求，以推进供给侧结构型改革为主线，有效实施积极财政政策和稳健货币政策，要注重预期引导，深化细化具体化政策组合。（完）
(发稿 李子木；审校 宿泱韫/曾祥进)
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