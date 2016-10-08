财新中国9月服务业PMI微降至52 经济温和扩张但内生动力待增强

路透北京10月8日 - 财新中国9月服务业PMI环比略微下降，就业指数有较明显改善，新订单和生产持稳，但企业对未来一年经营前景的预期不如以往乐观，服务业拖累之下综合PMI亦有所下滑，显示中国经济虽保持温和扩张但内生动力仍有待增强。

财新/Markit周六联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)较前月小幅回落0.1个点至52.0，服务业扩张速度不及历史均值；当月综合PMI从上月的51.8降至51.4，为三个月低点。

“整体而言，经济在9月继续增长，但扩张速度连续两个月放缓。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。综合PMI指数已连续两个月环比下降。

他指出，鉴于内生增长动力不足，需要财政政策继续对经济予以支持。

数据显示，服务业就业指数环比升幅明显，较前月上升1.2个百分点，创下七个月新高且连续两个月扩张，新订单指数环比也略有改善，受访企业称主要归功于新产品开发以及获得的新客户。

价格方面，通胀相对温和。投入价格指数升幅较明显，为三个月高位，不少受访者称这主要由于人工成本和采购价格上涨。收费价格指数略微上升，与近几月水平相仿。

对于未来12个月的经营前景，服务业者乐观程度减弱。经营预期指数从六个月高位回落，环比下降1.8个点，低于长期均值。市况预期好转和新业务开发是月内支撑业界乐观预期的主要因素。

此前公布数据显示，9月官方制造业PMI和非制造业商务活动指数较上月一个持平，一个微升，显示生产和需求增长平稳，经济有阶段性趋稳的迹象。 财新制造业PMI则自上月的50微升至50.1，连续三个月在扩张区间。不过两个制造业PMI有分项数据低于临界值，预示企业生产经营中的困难较多，去产能任务较重，制造业稳定增长的基础尚不牢固。

中国央行近日召开会议称，当前中国经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估。将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。（完）