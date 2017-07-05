中国6月财新服务业PMI降至51.6 为逾一年来次低水准

路透北京7月5日 - 中国6月财新服务业PMI再度放缓，降至逾一年次低水准；其中，新业务指数创13个月低点。而受服务业减速拖累，当月财新中国综合PMI亦创一年以来最低。

财新/Markit周三联合公布，中国6月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的52.8降至51.6，为13个月来的次低，最低点是今年4月触及的51.5；当月中国综合PMI指数降至51.1，为2016年6月以来最低。

“尽管中国制造业活动小幅反弹，缓解了服务业扩张放缓的影响，但经济仍处于下行趋势中，”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，需要密切关注制造业和服务业走势是否会进一步分化。

他称，新业务指数跌至2016年5月以来最低，投入和收费价格指数均下滑，但仍保持在扩张区间。

Markit提供的资料显示，月内部分受访企业的经营活动量随销售改善而有所上升；另外一些企业则表示，新订单增长相对疲弱，加上贷款困难，导致经营活动的整体增速受到影响。

6月就业指数也有所下滑，降至10个月低点，月内部分企业增加人手以提高产能；在另外一些企业，员工自动离职后没有填补空缺，用工增速因此受到影响。

价格方面，投入价格指数降至八个月低位，收费价格指数则下滑至四个月低点，不过两者均保持扩张。经营预期指数是6月少有的获改善的指标，升至五个月高点。新项目以及对新业务增长的预期，支撑了业界对前景的信心。

此前公布的中国财新制造业PMI在短暂与官方PMI背离后，6月重归荣枯线50之上，新订单、产出等主要分项均获改善，价格指数也重又扩张，显示当前制造业仍具韧性。

中国6月官方制造业PMI超预期增长，主要分项大幅回升，显示供需两端均有改善，出口表现尤为强劲，而价格回落之势也有缓和；官方非制造业亦连续两个月加速扩张，受基建等投资活动拉动，建筑业景气指数升至年内高点。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）