财新中国12月服务业PMI升至17个月高点 但投入成本加速上升

路透北京1月5日 - 最新数据显示中国服务业在2016年最后一个月保持扩张，12月财新服务业经营活动和新业务指数均创下近一年半来最高水准，企业对未来12个月的前景也更为乐观，不过投入成本加速上升预示通胀隐忧。

财新/Markit周四联合公布，中国12月服务业采购经理人指数(PMI)较前月上升0.3点至53.4，刷新2015年7月以来最高；当月综合PMI小幅升至53.5。

“12月制造业和服务业双双扩张，表明经济回暖延续，四季度表现好于前三个季度，毫无疑问，政府今年能实现全年的经济增长目标，”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。

但他也指出，经济前景依然面临不确定因素，新一年内生增长动力能否抵消房地产调控收紧、以及财政和货币政策扩张可能放缓的负面冲击，还有待观察，“我们必须对经济面临的下行压力保持警惕。”

Markit提供的新闻稿显示，许多受访企业表示，新业务增长与公司扩张计划支撑了年底经营活动的扩张。新业务指数环比上升1.3个点至53.6，亦创下17个月新高，月内略逾8%受访企业接获更多新订单，部分企业表示原因与新产品开发及基础需求改善有关。

服务业经营预期指数亦自上月低点回升至四个月高位。对于2017年的增长前景，服务业企业更有信心，许多受访企业表示信心源自市况改善和公司扩张。

不过，服务业价格方面面临上升压力。投入价格指数为22个月以来最高，据受访企业反映，月内多种原料涨价，带动投入成本上升。但市场竞争激烈，限制了加价空间，收费价格指数升幅不大。

与此同时，当月就业指数虽然仍在荣枯线50上方，但环比有所下降，且为三个月最低水平。

稍早公布的数据显示，2016年12月官方制造业和非制造业PMI虽较上月高点小幅回落，但均仍是年内次高；新订单和生产继续稳定增长，新出口订单保持扩张，惟价格指标进一步攀升令通胀担忧升温。[nL4S1ER00T]

12月财新制造业PMI升至近四年新高，主要分项产出和新订单指数均创下多年高点，而价格指数持于高位则意味着通胀压力逐渐显现。

中国2016年前三个季度GDP持续稳于6.7%的增幅，完成年初设定的经济目标已成定局，经济短期企稳的判断也获共识；对于2017年中国经济目标的设定，相较诸多研究机构预期宜设在6.5%左右，来自官方的专家更倾向于维持上年的目标区间，即6.5-7%左右。 （完）