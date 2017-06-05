5月财新中国服务业PMI升至52.8 今年首度上升且为四个月最高

路透北京6月5日 - 中国5月财新服务业PMI自近一年低位回升，新订单指数为今年以来最强劲。尽管制造业表现欠佳，但在服务业改善的带动下，综合PMI亦有所上升。

财新/Markit周一联合公布，中国5月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的近一年低点升至52.8，今年以来首次上升且为四个月以来最高；当月中国综合PMI指数上升0.3个点至51.5。

“服务业的改善在5月支撑了中国经济，但制造业急速恶化让人担心。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，需要密切关注制造业和服务业走势是否会进一步分化。

他指出，新订单指数升至去年12月以来最高，投入价格指数则显示成本压力有所上升，不过收费价格指数连续第二个月下跌。

Markit提供的资料显示，月内经营活动的扩张动力，源自新增业务总量的进一步增长，新订单的增速经过连续两个月回升，达到今年以来最高点。据受访企业反映，最近客户潜在需求改善，客户数量增加，促进了新业务的增长。

虽然经营活动和新业务皆出现更强劲增长，但企业用工数量仅有轻微增幅，5月就业指数降至九个月以来最低。经营预期指数较4月的低点有所回升，但仍低于长期平均值。

价格方面，投入价格指数较前月回升，报告投入成本上升的受访企业普遍表示，原因与原料涨价及用工成本上升有关。而收费价格指数降至三个月低位，小幅扩张。

此前公布两大制造业PMI先行指标5月走势明显背离。官方制造业PMI超预期持平于前月的51.2，而财新制造业则出现近一年来的首次收缩（49.6），产出、新订单、价格等主要分项指数环比均下滑。

不过官方非制造业PMI表现良好，5月非制造业商务活动指数环比上升0.5至54.5，已连续八个月持于54以上。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）