财新传媒大股东易主 华人文化产业基金接手

路透上海12月20日 -中国颇具影响力的财经媒体--财新传媒大股东易主，具国资背景的私募股权基金华人文化产业投资基金接手，成为新的大股东。

财新传媒旗下财新网周四稍晚报导，华人文化产业基金董事长黎瑞刚在财新峰会上宣布该基金正式入股财传媒，并希望将财新传媒打造成立足于中国、具有国际品牌影响的大型财经传媒平台。

另据东方早报周五报导，华人文化产业基金日前已与财新传媒的主要股东--浙报传媒控股集团签署股权转让协议，黎瑞刚将出任财新传媒的董事长。

财新传媒是其主编胡舒立率领国内另一知名财经媒体-《财经》杂志核心采编团队出走后创办，当时浙报控股出资4,000万元人民币，持有财新传媒40%股权。

华人文化产业投资基金是中国第一家专注于媒体及泛文化产业的大型股权投资基金，主要发起人包括国家开发银行、上海东方惠金等，已投资控股星空卫视等，并与美国梦工厂在上海合资成立了东方梦工厂。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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