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中国财经 | 2017年 6月 15日 星期四 10:52 BJT

中国飞机租赁向波音购买50架飞机 总目录价约58亿美元

路透香港6月15日 - 中国飞机租赁集团控股有限公司(1848.HK)周四宣布，与波音(BA.N)订立《飞机购买协议》，向后者购买50架737MAX系列飞机，总目录价格约为58亿美元（约453亿港元）。

公司的声明称，该批飞机将分阶段交付予公司直至2023年，并根据交付时间表支付购买代价。公司将透过内部资源及贷款或其他借款所得款项支付购买代价。

中国飞机租赁表示，截至公告日止，公司拥有87架飞机的机队，完成此次购买飞机后将扩大其机队规模，使组合更多元化。

中国飞机租赁早盘中段股价下跌1.1%，报8.96港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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