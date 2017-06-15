中国飞机租赁向波音购买50架飞机 总目录价约58亿美元

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港6月15日 - 中国飞机租赁集团控股有限公司(1848.HK)周四宣布，与波音(BA.N)订立《飞机购买协议》，向后者购买50架737MAX系列飞机，总目录价格约为58亿美元（约453亿港元）。
公司的声明称，该批飞机将分阶段交付予公司直至2023年，并根据交付时间表支付购买代价。公司将透过内部资源及贷款或其他借款所得款项支付购买代价。
中国飞机租赁表示，截至公告日止，公司拥有87架飞机的机队，完成此次购买飞机后将扩大其机队规模，使组合更多元化。
中国飞机租赁早盘中段股价下跌1.1%，报8.96港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
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