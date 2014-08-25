美国加州纳帕周日发生6.0级地震

周日清晨美国加州发生里氏6.0级地震，造成逾100人受伤。本次地震震级为该地区25年来最大，震中位于纳帕谷以南约10公里处，整个旧金山湾区都有震感。美国地质调查局科学家称，加州处在地震断层上，预计会在某一时间发生较大规模的强震，但科学家并未预测到地震将在何时发生、以及震级将有多大。图为纳帕一栋地震中损毁的建筑。路透