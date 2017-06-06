美国加州与中国签订协议 将在气候与清洁科技领域合作

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透北京6月6日 - 美国加利福尼亚州政府周二表示，将与中国科技部合作发展清洁能源科技，并在排放交易以及探索其他“有利气候”的交易和投资机会方面展开合作。
双方同意建立加州-中国清洁科技伙伴关系，旨在推动碳捕获与碳存储，以及有可能帮助减少温室气体排放的先进信息科技(IT)等领域的创新和商业化。
中美在巴黎谈判前的共同承诺，帮助创造了确保达成全球性协议的必要氛围，中国还许诺在今年内建立国家排放交易市场。
加州州长Jerry Brown上周对路透表示，他将探讨把中国碳排放交易平台与加州的平台进行关联。加州的市场是美国规模最大的碳排放市场。(完)
(编译 徐文焰；审校 张荻)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。