美国加州与中国签订协议 将在气候与清洁科技领域合作

路透北京6月6日 - 美国加利福尼亚州政府周二表示，将与中国科技部合作发展清洁能源科技，并在排放交易以及探索其他“有利气候”的交易和投资机会方面展开合作。

双方同意建立加州-中国清洁科技伙伴关系，旨在推动碳捕获与碳存储，以及有可能帮助减少温室气体排放的先进信息科技(IT)等领域的创新和商业化。

中美在巴黎谈判前的共同承诺，帮助创造了确保达成全球性协议的必要氛围，中国还许诺在今年内建立国家排放交易市场。

加州州长Jerry Brown上周对路透表示，他将探讨把中国碳排放交易平台与加州的平台进行关联。加州的市场是美国规模最大的碳排放市场。(完)