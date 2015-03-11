科学家称美国加州发生强震机率高于先前估测

美国政府科学家周二称，未来30年内加州发生8级或以上强震的机率为7%，高于先前估测。美国地质调查局（USGS）最新研究报告称，7%的机率是基于新的模型体系算出来的。之前科学家估算的机率为4.7%。加州有记录的最强地震是1857年的特琼堡地震，地震造成圣安地列斯断层断裂长约300公里。加州伤亡最严重的地震则是1906年旧金山大地震，死亡人数约3,000人。路透