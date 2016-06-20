加州超越法国成为全球第六大经济体

路透旧金山6月17日 （记者 Robin Respaut） - 加州目前超过法国成为全球第六大经济体，因当地经济强劲以及美元走强。

加州财政部门首席经济学家Irena Asmundson周五接受电话采访称，2014年加州是全球第八大经济体。“加州2015年的表现尤为出色。”

据国际货币基金组织（IMF）最新数据，法国是全球第七大经济体，国内生产总值（GDP）为2.42万亿美元，印度是第八大经济体，GDP为2.09万亿美元。

加州拥有强劲、多元的经济，包括矽谷与好莱坞。Asmundson称，尽管遭遇严重乾旱，加州的制造业和农业表现良好。

加州财政部门本周在其6月公报中称，加州的就业增长为全美最高，并称加州2015年GDP为2.46万亿美元，实质增长4.1%。

2015年美国GDP增长2.4%，2016年第一季的环比成长年率则放缓至0.8%。（完）