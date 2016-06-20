加州超越法国成为全球第六大经济体

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山6月17日 - 加州目前超过法国成为全球第六大经济体，因当地经济强劲以及美元走强。
加州财政部门首席经济学家Irena Asmundson周五接受电话采访称，2014年加州是全球第八大经济体。“加州2015年的表现尤为出色。”
据国际货币基金组织（IMF）最新数据，法国是全球第七大经济体，国内生产总值（GDP）为2.42万亿美元，印度是第八大经济体，GDP为2.09万亿美元。
加州拥有强劲、多元的经济，包括矽谷与好莱坞。Asmundson称，尽管遭遇严重乾旱，加州的制造业和农业表现良好。
加州财政部门本周在其6月公报中称，加州的就业增长为全美最高，并称加州2015年GDP为2.46万亿美元，实质增长4.1%。
2015年美国GDP增长2.4%，2016年第一季的环比成长年率则放缓至0.8%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
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路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。