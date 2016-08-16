美国加州北部山火蔓延 175栋建筑被焚毁

路透洛杉矶8月15日 - 有关部门周一称，山火在周末蔓延至加州北部一座小镇，烧毁了逾175座住宅或商用建筑，消防人员正在奋力挽救更多建筑物免于火灾。

这场命名为Clayton的山火于周六晚间在Clayton小溪附近开始燃烧，由于风力较大，火势扩散至旧金山以北80英里(130公里)小镇Lower Lake山脚下的社区，迫使数百名居民疏散。

加州林业与防火局(California Department of Forestry and Fire Protection)周一下午称，超过175栋建筑物被毁，另有1,500处建筑面临威胁。暂时没有伤亡报告。

Lake县警方正在调查建筑焚毁情况。附近的Clear Lake社区也进行了疏散。

加州林业与防火局的Daniel Berlant称，周日晚间风力减弱，消防人员控制火势和扑灭明火的工作取得进展，“今日气温再度上升，火势有可能扩大。”(完)