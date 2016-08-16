美国加州北部山火蔓延 175栋建筑被焚毁

美国在韩导弹防御系统选址的合同可能推迟签署--韩联社
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透洛杉矶8月15日 - 有关部门周一称，山火在周末蔓延至加州北部一座小镇，烧毁了逾175座住宅或商用建筑，消防人员正在奋力挽救更多建筑物免于火灾。
这场命名为Clayton的山火于周六晚间在Clayton小溪附近开始燃烧，由于风力较大，火势扩散至旧金山以北80英里(130公里)小镇Lower Lake山脚下的社区，迫使数百名居民疏散。
加州林业与防火局(California Department of Forestry and Fire Protection)周一下午称，超过175栋建筑物被毁，另有1,500处建筑面临威胁。暂时没有伤亡报告。
Lake县警方正在调查建筑焚毁情况。附近的Clear Lake社区也进行了疏散。
加州林业与防火局的Daniel Berlant称，周日晚间风力减弱，消防人员控制火势和扑灭明火的工作取得进展，“今日气温再度上升，火势有可能扩大。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。