加州六年来首现疯牛病 未对食品或人类健康构成威胁

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透华盛顿4月24日电---美国监管部门周二报告国内发现六年来首例疯牛病,随後又迅速安抚消费者和全球牛肉进口国,称不存在加利福尼亚州奶牛肉进入食物链的危险.
美国农业部长威尔萨克表示,此发现"不会对食品供应或人类健康构成威胁".专家称并不感到担心,因为该病例是"非典型的",也就是说,像这样一头牛自然感染而非饲料供应染病,是非常罕见的情况.
但是,消费者和美国牛肉进口大国担心疫情可能产生严重後果,促使投资者抛售芝加哥活牛期货.人们对2003年发现首例疯牛病後导致出口减少30亿美元仍记忆犹新,出口一直到2011年才完全恢复.
尚无证据证明,人类饮用受感染奶牛的牛奶後会感染疯牛病,或牛海绵状脑病(BSE).传播的风险一般来自人类或其他动物食用感染奶牛脑部或脊髓组织.本次病例中没有出现这种情况.
美国康奈尔大学动物健康诊断中心兽医学教授Bruce Akey表示,"我会说这只是个非常孤立且非典型的事件."该机构为纽约和东北部数州检测疯牛病和慢性消耗性疾病.
很多行业人士表示,希望日本、韩国和中国等主要进口国能够效仿墨西哥,立刻承诺维持进口.
但很多人已为坏消息做准备,这对食品业者如Tyson Foods(TSN.N)和巴西JBS(JBSS3.SA)带来新的冲击.
芝加哥商业交易所(CME)活牛期货挫跌逾2.5%,为七个月来的最大跌幅,收於跌停报每磅111.575美分.但盘後削减跌幅,因为农业部(USDA)表示食物链安全无虞.6月期货上涨0.4%至每磅112美分.(完)
--编译 许娜/王翔琼;审校 郑茵/沈以文
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