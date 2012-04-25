加州六年来首现疯牛病 未对食品或人类健康构成威胁

路透华盛顿4月24日电---美国监管部门周二报告国内发现六年来首例疯牛病,随後又迅速安抚消费者和全球牛肉进口国,称不存在加利福尼亚州奶牛肉进入食物链的危险.

美国农业部长威尔萨克表示,此发现"不会对食品供应或人类健康构成威胁".专家称并不感到担心,因为该病例是"非典型的",也就是说,像这样一头牛自然感染而非饲料供应染病,是非常罕见的情况.

但是,消费者和美国牛肉进口大国担心疫情可能产生严重後果,促使投资者抛售芝加哥活牛期货.人们对2003年发现首例疯牛病後导致出口减少30亿美元仍记忆犹新,出口一直到2011年才完全恢复.

尚无证据证明,人类饮用受感染奶牛的牛奶後会感染疯牛病,或牛海绵状脑病(BSE).传播的风险一般来自人类或其他动物食用感染奶牛脑部或脊髓组织.本次病例中没有出现这种情况.

美国康奈尔大学动物健康诊断中心兽医学教授Bruce Akey表示,"我会说这只是个非常孤立且非典型的事件."该机构为纽约和东北部数州检测疯牛病和慢性消耗性疾病.

很多行业人士表示,希望日本、韩国和中国等主要进口国能够效仿墨西哥,立刻承诺维持进口.

但很多人已为坏消息做准备,这对食品业者如Tyson Foods(TSN.N)和巴西JBS(JBSS3.SA)带来新的冲击.

芝加哥商业交易所(CME)活牛期货挫跌逾2.5%,为七个月来的最大跌幅,收於跌停报每磅111.575美分.但盘後削减跌幅,因为农业部(USDA)表示食物链安全无虞.6月期货上涨0.4%至每磅112美分.(完)

--编译 许娜/王翔琼;审校 郑茵/沈以文

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