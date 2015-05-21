中国企业在加州高铁列车标购项目中似有明显优势

路透旧金山5月21日（记者 Robin Respaut/Rory Carroll） - 中国国有企业可能成为洛杉矶至旧金山高铁项目轨道列车的强有力竞争者，这个价值680亿美元的项目将为美国开启高铁时代。

游说企业和业内人士称，德国、日本、韩国和法国的“子弹头列车”制造商预计都会竞逐估计价值10亿美元的列车合约，但是中国企业凭借其低价和融资能力看似有可能击败各路竞争者。

由于缺少相关技术，加州必须依靠外国企业制造高铁列车。外国巨头为抢滩美国高铁市场势必将展开一场地缘政治角逐。

德国西门子(SIEM.NS)旗下铁路企业Sacramento正在拓展业务，建立高速列车部门。日本企业也表示有兴趣，并以新干线列车50多年来零致命事故为荣。法国阿尔斯通(ALSO.PA)也是潜在的竞争者，该公司在纽约生产轨道列车。

若美国将数十年来最具雄心、造价昂贵的这项基础设施项目交付中国承建，而非日本等长期盟友，似将引发政治争议。

但是，加州政府可能难以拒绝附带慷慨融资条款的中资企业投标，毕竟到目前为止加州政府才筹集到项目所需资金的一小部分。这条高铁线路将连接该州的大城市，运行时速超过200英里（322公里），全程不到三小时。

“他们是900磅重的大猩猩，”加州高速铁路局（CHSRA）管委会前主席狄里登（Rod Diridon）称。“他们拥有巨大优势，因为他们有那么多的资金。”该铁路局是上述高铁列车项目标书发放和选定投标者的州政府机构。

中国北车唐山轨道客车有限责任公司和中国南车去年10月正式表示有兴趣为加州提供高速铁路客车，目前预计将参与联合投标。

中国北车和中国南车均拒绝对相关意向置评。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。