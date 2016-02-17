美国一法官命令苹果协助FBI解锁加州枪击案凶犯的手机

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿2月16日（记者 Dustin Volz） - 美国洛杉矶地区法院法官皮姆（Sheri Pym）周二作出裁决，要求苹果协助美国联邦调查局（FBI）解锁加州枪击案凶犯法鲁克（Syed Rizwan Farook）的手机。
皮姆作出裁决，要求苹果必须向寻求解锁法鲁克iPhone5C手机数据的调查人员提供“合理的技术援助”。
所提供的技术援助包括暂停自动抹掉（auto-erase）功能，允许调查人员通过电子手段提交猜测的密码等。自动抹掉功能会在连续10次输入错误密码后激活。
路透就该裁决向苹果寻求置评，后者没有立即回复。皮姆在她的决定中称，如果苹果认为合规是“不合理的负担”，则可在五个工作日内提出异议。
美国洛杉矶检察官办公室周二提请该法院采取强制措施，促使苹果为调查提供援助。
美国联邦调查局局长科米（James Comey）上周在国会称，由于加密技术，联邦调查人员仍无法访问加州枪击案一位凶犯的手机内容。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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